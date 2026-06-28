VIDEO | Ocna Mureș-Cluj Napoca, nouă conexiune directă de transport public regional: Oportunități turistice și… academice
Ocna Mureș-Cluj Napoca, nouă conexiune directă de transport public regional: Oportunități turistice și… academice
Locuitorii orașului Ocna Mureș și ai așezărilor limitrofe beneficiază din vara anului 2026 de o extindere majoră a rețelei de transport public regional. O nouă rută directă leagă Ocna Mureș de municipiul Cluj-Napoca, oferind o alternativă modernă și rapidă pentru studenți, navetiști și mediul de afaceri local.
Conexiunea fortificată a orașului salin cu Cluj-Napoca și alte localități din județul Cluj, precum Turda și Câmpia Turzii, ușurează, începând din 2 iunie 2026, și accesul clujenilor la facilitățile turistice din Ocna Mureș, între care poziția dominantă este ocupată de Băile Sărate.
Noua rută de transport regional este operată de compania Vista Lines.
Până recent deplasările pe această axă se realizau adesea cu dificultate sau necesitau conexiuni multiple.
Conectivitate sporită: Multiple atu-uri
Programul de transport de pe noua rută directă Ocna Mureș- Cluj-Napoca propune un număr de trei curse zilnice tur-retur, acoperind principalele ferestre orare ale zilei: dimineața, după-amiaza și seara.
Marele avantaj al noului traseu spre Cluj-Napoca îl reprezintă eficiența curselor de dimineață și de seară. Acestea funcționează ca rute directe rapide, tranzitând Turda (zona Dedeman și Sens Vest) și ajungând în stațiile cheie din Cluj-Napoca, precum Observator, Spitalul de Recuperare, Cantina Studențească sau Piața Mihai Viteazu.
O astfel de călătorie directă durează între 1 oră și 20 de minute și 1 oră și 35 de minute, concurând direct cu timpul de deplasare al unui autoturism personal.
Pentru a asigura și o funcție de colectare socială, cursa de după-amiază (plecare la ora 13:30 din Ocna Mureș) urmează un traseu extins care conectează comunități rurale și urbane mici care sufereau din cauza izolării logistice.
Această variantă trece prin Războieni Cetate Centru, Lunca Mureșului, Luncani și Câmpia Turzii, oferind un sprijin real mobilității din microregiune, chiar dacă durata călătoriei crește ușor, spre 1 oră și 50 de minute.
Noul Mers al Autobuzelor (Vista Lines):
*Plecări din Ocna Mureș Centru la orele 06:15, 13:30 și 18:00.
*Retururi din Cluj-Napoca (P-ța Mihai Viteazu) la orele 08:00, 15:15 și 20:00.
Analiză comparativă de cadență a rutelor spre Alba Iulia și Cluj-Napoca
Introducerea liniei spre Cluj-Napoca reconfigurează opțiunile de transport ale cetățenilor, punând în perspectivă o dinamică interesantă în raport cu ruta consacrată Ocna Mureș – Alba Iulia, operată de Centotrans.
Deși ambele rute pornesc din același nod urban, ele deservesc nevoi profund diferite și prezintă caracteristici operaționale distincte.
În primul rând, axa spre Alba Iulia rămâne superioară din punct de vedere al frecvenței pure, punând la dispoziție 6 curse zilnice pe sens, configurate special pentru a sprijini fluxul administrativ și de muncă din interiorul județului Alba.
Toate cursele Ocna Mureș-Alba Iulia și retur durează fix 60 de minute.
sursa foto-video: Vista Lines
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