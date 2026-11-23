Nicolae Stanciu, la „U” Cluj, mutare anunțată oficial! „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima”, mesajul albaiulianului!

Nicolae Stanciu, la „U” Cluj, de la 1 ianuarie 2027 mutare anunțată oficial! „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima”, mesajul albaiulianului! O mutare anticipată de luni bune, lucru care l-am publicat încă din luna septembrie!

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu revine în România după mai bine de 10 ani, acesta plecând în Belgia în 2016. „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima”, a spus decarul primei reprezentative, care a semnat pentru doi ani și jumătate cu Universitatea Cluj

Campion a Chinei cu Dalian Yingbo și desemnat cel mai bun jucător din China în ediția trecută, Nicoae Stanciu a refuzat o ofertă extrem de tentantă, de peste două milioane de dolari, pentru a jucat pentru „U” Cluj!

Nicolae Stanciu are 15 trofee în carieră, dintre care 7 campionate, cucerite în 4 țări diferite, România, Belgia, Cehia, China, și este cel mai bun jucător din istoria Albei, fiind descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos.

Nicolae Stanciu a preferat să revină acasă, la insistențele familiei, urmând ca de la 1 ianuarie 2027 să devină oficial jucătorul Universității Cluj.

Conform surselor apropiate clubului clujean va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună, primind și o primă de instalare de 100.000 de euro, o remunerație peste media Ligii 1, dar mult inferioară propunerii avută din China, de a continua cu Dalian Yingbo, pentru care a fost determinant în luarea trofeului: 13 goluri (golgheterul echipei), 5 asisst-uri, în 30 de prestații

Căpitanul echipei naționale va purta tricoul cu numărul 21 la „U” Cluj!

Foto, Video: U Cluj

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