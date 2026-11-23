Bărbat din Cugir, reținut: S-a îmbătat și s-a certat cu soția, apoi și-a aruncat benzină pe mașină

Un bărbat de 31 de ani din Cugir a fost reținut pentru 24 de ore, după ce, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict cu soția, ar fi aruncat benzină pe propriul autoturism, fără a-l incendia.

Este cercetat de oamenii legii pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunea de distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunea de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 21/22 noiembrie 2026, bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu cu soția sa, în vârstă de 26 de ani, ar fi aruncat benzină asupra propriului autoturism, fără ca acesta să fie incendiat. Totodată, nu au rezultat indicii că bărbatul ar fi exercitat acte de violență fizică asupra soției sale.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de distrugere

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