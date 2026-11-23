Conferință principală de planificare pentru 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: A fost analizat stadiul pregătirilor și au fost stabilite responsabilitățile pentru următoarea perioadă

La Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-a desfășurat astăzi, 23 noiembrie 2026, conferința principală de planificare pentru evenimentele de 1 Decembrie din oraș. A fost analizat stadiul pregătirilor și au fost stabilitate esponsabilitățile pentru următoarea perioadă.

Textul integral publicat de Divizia 4 Infanterie „Gemina” pe Facebook este:

Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României intră într-o nouă etapă. La Alba Iulia, pregătirile continuă prin coordonarea eforturilor tuturor instituțiilor implicate, pentru ca evenimentele de la 1 Decembrie să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Astăzi, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, s-a desfășurat conferința principală de planificare, la care au participat prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, și generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Alături de aceștia, reprezentanții structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și cei ai administrației publice, au analizat stadiul pregătirilor și au stabilit responsabilitățile pentru următoarea perioadă.

Prin colaborare, responsabilitate și implicare, instituțiile participante contribuie la pregătirea unui eveniment de amploare, pe măsura importanței istorice a zilei de 1 Decembrie.

Foto: Ionuț Suciu

Secțiune Știri sub articolul principal