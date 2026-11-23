Meciul Nicolae Linca Cergău – Voința Stremț, în Liga 4: antrenori eliminați, meci întrerupt temporar, amenințări și îmbrânceli!
Partida dintre Nicolae Linca Cergău – Voința Stremț, în Liga 4: antrenori eliminați, meci întrerupt temporar, amenințări și îmbrânceli!
Partida dintre Nicolae Linca cergău și Voința Stremț, meci contând pentru etapa 11 a Seriei 2 din Liga 4 Alba, a avut momente tensionate. În prima repriză jocul a fost oprit în jur de 10 de minute, după un diferend între reprezentanții celor două echipe, lucrurile fiind la un pas să degenereze!
*De la o dispută verbală, la antrenori eliminați și amenințări cu „112”
Exista o tensiune înaintea jocului, asta după partida tur, la finele căreia au rămas ceva polițe neachitate. Returul a fost unul încrâncenat, cu mulți nervi, centralul Alin Cîmpean, din Zlatna, având un meci dificil de arbitrat. La final, Voința Stremț s-a impus cu 2-1 (1-1), după ce a revebnit de la 0-1, golul victoriei fiind înscris, în prelungiri, în minutul 90, autogol Szabo.
Pe la mijlocul primei reprize, o diferend verbal între Darius Cutean (antrenorul oaspeților) și Mirel Cristian (echipierul gazdelor), produs la marginea terenului, în zona băncii de rezerve, a fost scânteia ce a inflamat spiritele. Cutean a intrat în suprafața de joc, pentru a-și face dreptate, a fost eliminat, iar apoi antrenorul gazdelor, Gheorghe Mărginean, l-a împins pe omologul său. Se părea că spiritele s-au calmat, însă când cei doi antrenori su părsit suprafața de joc, Cutean a vociferat înspre spectatorii de după gard. Acesta a fost amenințat de câteva persoane în zona vestiarelor, iar jucătorii de la Voința au părăsit terenul, temându-se că principalul este agresat. S-a pomenit de apeluri la „112”, meciul a fost întrerupt aproximativ un sfert de oră, dar în cele din urmă situația s-a liniștit, iar până la final cei doi antrenori, Darius Cutean și Gheorghe Mărginean, au stat împreună, după gard, fără a mai exista probleme.
Foto: Voința Stremț
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