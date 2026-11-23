Este oficial: Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj”

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul echipei naționale a României, a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj și a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani și jumătate. Mijlocașul va fi prezentat oficial în seara zilei de luni, 23 noiembrie 026 și se va alătura formației ardelene începând din ianuarie 2027. Între timp anunțul privins faptul că Nicolae Stanciu este noul jucător al lui „U” Cluj a fost postat pe pagina oficială a „șepcilor roșii”, fiind însoțită de un clip video.

Proaspăt campion în China alături de Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația asiatică, actualul contr

act urmând să expire în luna decembrie.

Internaționalul român a avut mai multe variante pentru continuarea carierei. Pe lângă interesul manifestat de clubul chinez pentru păstrarea sa, Stanciu a purtat discuții și cu trei formații din Superliga: Universitatea Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

În cele din urmă, mijlocașul albaiulian a ales proiectul propus de U Cluj, unde va evolua începând cu prima lună a anului viitor.

sursa: gsp.ro

sursa video: Universitatea Cluj

foto: arhivă

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