Nicolae Stanciu a ales „U” Cluj! Căpitanul Naționalei revine, după un deceniu în Romania!

Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României urmează să revină în Superliga. Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu și-a ales viitoarea destinație, acesta înțelegându-se cu „șepcile roșii” și alegând U Cluj.

Stanciu își încheie contractul cu formația chineză Dalian Yangbo în luna noiembrie. După despărțirea de clubul din China, mijlocașul va reveni în România și va semna cu U Cluj.

Acordul dintre cele două părți este total, iar Stanciu va deveni jucătorul formației ardelene începând cu 15 noiembrie.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a fost dorit și de FCSB, club pentru care a evoluat înainte de plecarea în străinătate, însă a ales oferta lui U Cluj.

Stanciu are cifre foarte bune la Dalian

Nicolae Stanciu a marcat de 9 ori și a oferit 4 pase decisive în cele 23 de meciuri disputate pentru Dalian în acest sezon.

După 26 de etape, echipa românului este pe locul secund în campionatul Chinei. Liderul Chengdu are un avantaj de 12 puncte.

Stanciu a ajuns la Dalian în luna ianuarie, după șase luni petrecute la Genoa.

Este a doua experiență a sa în China. Înainte de Dalian, internaționalul român a jucat la Wuhan Three Towns, cu care a câștigat campionatul.

În cariera sa, Stanciu a mai trecut pe la Anderlecht, Slavia Praga, Sparta Praga, Al Ahli și Damac.

Contractul cu Dalian este valabil până în 2027, dar există clauze care îi permit să plece mai devreme.

11 milioane de euro pentru transferul la Anderlecht

Stanciu a ajuns la FCSB în 2013, după perioadele petrecute la Alba Iulia și FC Vaslui.

Trei ani mai târziu, mijlocașul a fost transferat de FCSB la Anderlecht pentru 11 milioane de euro, sumă care includea și bonusurile.

La acel moment, transferul reprezenta recordul pentru un fotbalist plecat din Superliga în străinătate.

Recordul a fost depășit în 2021, când Dennis Man a fost transferat de FCSB la Parma pentru 12,5 milioane de euro.

Nicolae Stanciu are în palmares titluri de campion în România, Belgia, Cehia și China.

Pentru naționala României, mijlocașul are 87 de selecții, 15 goluri și 9 pase decisive.

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