Călin Georgescu a scăpat de arestul prevenitv. Ce a decis Curtea de Apel București
Călin Georgescu a scăpat de arestul prevenitv. Ce a decis Curtea de Apel București
Magistrații Curții de Apel București au decis luni ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu să fie plasat în arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă.
Decizia Curții de Apel București vine după ce procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care fusese admisă solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, scrie Mediafax.
„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(…)Definitivă”, este minuta Curții de Apel. Curtea de Apel București a amânat pronunțarea de vineri până luni.
Dosarul în care este vizat Călin Georgescu
Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.
Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.
Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.
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