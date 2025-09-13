VIDEO |„Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
VIDEO |„Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia a devenit locul unui eveniment spectaculos: „Masa care Unește”, cea mai lungă masă comunitară din lume, întinsă pe 2,7 kilometri în șanțurile cetății și realizată din materiale reciclabile.
În prezent, evenimentul este în plină desfășurare, iar participanții așteaptă anunțarea oficială a recordului mondial, confirmat de Guinness World Records.
Citește și: VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Masa comunitară s-a desfășurat între orele 17:30 – 18:30, reunind 10.000 de oameni într-un moment unic de solidaritate, tradiție și celebrare a gastronomiei românești.
Spectacolul a fost completat de două defilări speciale ale Gărzii Cetății Alba Carolina, la orele 12:00 și 16:30. În fața mulțimii, 21 de soldați și patru călăreți au mărșăluit prin cetate, aducând culoare, emoție și atmosferă de sărbătoare.
Pe lângă stabilirea unui record mondial la Alba Iulia, la „Masa care Unește”, organizatorii aduc și partea de spectacole în Șanțurile Cetății Alba Carolina.
Deși accesul până la ora 19:00 este destinat doar celor care au brățări, pentru a stabili recordul mondial, de la ora 19:00 intrarea este liberă pentru toți participanții.
Evenimentul de la Alba Iulia se va încheia cu un concert The Motans, programat să înceapă la ora 22:30.
Citește și: 13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Programul spectacolelor:
16:00 – Moving Elements
19:30 – Tulnicăresele moțate
19:45 – Moment Guinness Book
20:15 – Moment Kaufland
20:30 – MiniRaver
21:30 – C&A Band
22:30 – The Motans
