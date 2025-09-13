VIDEO |„Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia a devenit locul unui eveniment spectaculos: „Masa care Unește”, cea mai lungă masă comunitară din lume, întinsă pe 2,7 kilometri în șanțurile cetății și realizată din materiale reciclabile.

În prezent, evenimentul este în plină desfășurare, iar participanții așteaptă anunțarea oficială a recordului mondial, confirmat de Guinness World Records.

Masa comunitară s-a desfășurat între orele 17:30 – 18:30, reunind 10.000 de oameni într-un moment unic de solidaritate, tradiție și celebrare a gastronomiei românești.

Spectacolul a fost completat de două defilări speciale ale Gărzii Cetății Alba Carolina, la orele 12:00 și 16:30. În fața mulțimii, 21 de soldați și patru călăreți au mărșăluit prin cetate, aducând culoare, emoție și atmosferă de sărbătoare.

Pe lângă stabilirea unui record mondial la Alba Iulia, la „Masa care Unește”, organizatorii aduc și partea de spectacole în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Deși accesul până la ora 19:00 este destinat doar celor care au brățări, pentru a stabili recordul mondial, de la ora 19:00 intrarea este liberă pentru toți participanții.

Evenimentul de la Alba Iulia se va încheia cu un concert The Motans, programat să înceapă la ora 22:30.

Programul spectacolelor:

16:00 – Moving Elements

19:30 – Tulnicăresele moțate

19:45 – Moment Guinness Book

20:15 – Moment Kaufland

20:30 – MiniRaver

21:30 – C&A Band

22:30 – The Motans

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI