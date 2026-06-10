Curier Județean

Sector de drum județean din Alba afectat de alunecări de teren: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru consolidare și modernizare

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

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ALBA FEST 2026

Sector de drum județean din Alba afectat de alunecări de teren: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru consolidare și modernizare

Consiliul Județean Alba a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu pentru proiectul care vizează consolidarea și modernizarea unui sector din drumul județean DJ 107F Unirea (DJ 107D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – limită cu județul Cluj.

Este vorba de un sector de 300 de metri afectat de alunecări de teren, situat între kilometrii 7+100 și 7+400 de metri, situat în intravilanul localității Lunca Mureșului.

Valoarea totală a investiţiei este 8.880.756 de lei. Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Axul drumului va fi păstrat cât mai aproape de cel existent.

Îmbunătățirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice în plan, vor consta în:

– asigurarea părții carosabile de 7 metri, asigurarea circulației pietonale cu un trotuar cu lățimea de 1,9 metri;

– introducerea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale, a dreunului pentru apele de adâncime și a podețelor transversale,

– consolidarea zonei instabile.

foto: arhivă

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