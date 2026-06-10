Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă

Judecătoria Aiud a decis, în 4 iunie 2026, începerea judecății într-un dosar de înșelăciune care are în centrul său dispariția unui telefon mobil iPhone 17 Pro Max, evaluat la 7.418,86 lei. Potrivit procurorilor, doi tineri ar fi pus la punct un plan prin care au reușit să intre în posesia dispozitivului fără să îl plătească, înlocuindu-l cu o cutie ce conținea plastilină.

Magistrații au constatat legalitatea rechizitoriului și a întregii anchete desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, dispunând astfel trimiterea cauzei în faza de judecată.

Cum ar fi fost pusă în practică înșelătoria

Conform rechizitoriului, faptele s-ar fi petrecut în perioada 28–30 ianuarie 2026. Procurorii susțin că inculpatul, împreună cu un complice cercetat în cauză, ar fi folosit identități false și adrese fictive pentru a comanda telefonul mobil de mare valoare.

La momentul livrării coletului, cei doi ar fi solicitat verificarea conținutului în prezența curierului. Sub pretextul că nu dețin fonduri suficiente pe card și că trebuie să retragă bani de la bancomat, aceștia ar fi creat o situație favorabilă pentru a substitui telefonul original.

Anchetatorii afirmă că, după plecarea curierului, în coletul returnat nu s-a mai găsit telefonul, ci o cutie asemănătoare celei originale, în interiorul căreia se afla plastilină. Prejudiciul reclamat se ridică la 7.418,86 lei.

Dosarul se bazează pe un ansamblu amplu de probe, printre care declarațiile mai multor martori, declarațiile suspecților și ale inculpatului, procese-verbale de vizionare a imaginilor de supraveghere, procese-verbale de percheziție, procese-verbale de investigații și răspunsuri furnizate de diverse societăți comerciale și operatori economici.

Potrivit procurorilor, aceste elemente ar demonstra existența unei acțiuni coordonate de inducere în eroare a societății comerciale păgubite și de obținere a unui folos patrimonial injust.

În procedura de cameră preliminară, nici inculpatul și nici celelalte părți nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale ori a probelor administrate. De asemenea, judecătorul nu a identificat din oficiu nereguli care să impună excluderea unor probe sau restituirea dosarului la Parchet.

Urmează procesul pe fond

Prin încheierea pronunțată la 4 iunie 2026, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății pentru infracțiunea de înșelăciune.

Dacă acuzațiile vor fi dovedite în instanță, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai spectaculoase dosare locale de fraudă din ultimii ani, prin metoda neobișnuită descrisă de anchetatori: dispariția unui iPhone de ultimă generație și înlocuirea sa cu o bucată de plastilină.

sursa: ReJust

foto: cu rol ilustrativ