Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă
Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă
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Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia, înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia, înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a...
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Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă
Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru...
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Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
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