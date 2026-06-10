Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă
Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, miercuri, 10 iunie 2026, de către un bărbat, în vârstă de 88 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost indus în eroare de către o persoană necunoscută.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul ar fi fost contactat telefonic de către o persoană necunoscută de sex masculin, care s-a prezentat ca fiind medic și i-a solicitat vârstnicului suma de 40.000 de lei, pentru o intervenție chirurgicală urgentă, de care are nevoie nepotul său.
În urma discuțiilor telefonice purtate între cei doi, la domiciliul bărbatului de 88 de ani, s-a prezentat bărbatul necunoscut, ocazie cu care, la două intervale diferite de timp, a ridicat suma de bani solicitată, în două tranșe de câte 20.000 de lei.
Ulterior, vârstnicul a luat legătura cu nepotul său, care i-a comunicat că a fost indus în eroare, acesta neavând nevoie de o intervenție chirurgicală.
„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor.
Pentru a nu deveni victime ale unei astfel de infracțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Alba transmite cetățenilor următoarele recomandări:
– Nu oferiți niciodată sume de bani unor persoane necunoscute care pretind că sunt reprezentanți ai unei instituții;
– Verificați întotdeauna informațiile primite, prin contactarea directă a rudelor implicate;
– Încheiați conversația cu persoanele necunoscute și apelați imediat 112!”, a transmis IPJ Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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