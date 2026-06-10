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VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe români”

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

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ALBA FEST 2026

VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe români”

Președintele Nicușor Dan a făcut, miercuri 10 iunie 2026, la ora 18.00, un apel la responsabilitate adresat partidelor politice în condițiile dificultăților întrevăzute în instalarea noului Guvern Tomac.

„Acum câteva zile am desemnat un premier care va cere votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment. Tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.

Mandatul meu este să păstrez direcția prooccidentală a României și să previn o cădere economică abruptă.

Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor o guvernare. Și până în 2028, se vor întâmpla multe lucruri”, a spus Nicușor Dan în scurta sa declarație.

Eugen Tomac a avut și astăzi discuții cu parlamentari neafiliați, precum și cu o parte dintre parlamentarii Minorităților Naționale. El a afirmat, în Parlament, după discuția cu minoritățile că vrea să găsească împreună cu partidele politice un compromis pentru a debloca „situația extrem de complicată în care se află România”, după cum a afirmat.

foto: arhivă

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