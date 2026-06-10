„Goooooooool”: Comentatorul sportiv Ilie Dobre, un nou record mondial omologat de World Record Academy. Și-a testat forța plămânilor și pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia
„Goooooooool”: Comentatorul sportiv Ilie Dobre, un nou record mondial omologat de World Record Academy. Și-a testat forța plămânilor și pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia
Comentatorul sportiv român Ilie Dobre a reușit o nouă performanță spectaculoasă, stabilind al 11-lea record mondial din carieră, omologat de World Record Academy. Acesta a comentat un gol timp de 42,3 secunde fără să inspire, depășindu-și astfel propriul record anterior.
Performanța a fost înregistrată la partida dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara, disputată pe 25 aprilie 2026 pe Stadionul „Steaua” din București, în etapa a șasea a play-off-ului Ligii 2 de fotbal.
Conform World Record Academy, Ilie Dobre a realizat „cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație”, stabilind un nou reper mondial în domeniul comentariului sportiv.
Într-un interviu acordat după omologarea recordului, comentatorul a dezvăluit că renumitul cardiolog Ion Țintoiu l-a avertizat înainte de încercare asupra riscurilor majore implicate. Medicul i-ar fi spus că obiectivul de a depăși 42 de secunde fără respirație reprezenta o provocare extremă, care trecea cu mult peste limitele biologice obișnuite ale organismului uman.
Noul record depășește performanța precedentă a lui Ilie Dobre, de 35,6 secunde, consolidându-i statutul de fenomen unic în comentariul sportiv. De altfel, acesta mai deține recordurile mondiale pentru cea mai lungă transmitere a unui gol cu o singură respirație și pentru cea mai lungă relatare a unui gol realizată într-un studio radio.
„Goooooooool”… și la Alba Iulia!
În cariera sa Ilie Dobre a comentat cu verva specifică în direct la Radio România Actualități și meciuri de pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia.
A transmis inclusiv momentele fierbinți ale meciului retur din semifinalele Cupei României 1990-1991 dintre Unirea Alba Iulia și Universitatea Craiova, câștigat cu 3-0 ( hat-trick autentic al regretatului Neluțu Popa) de formația albaiuliană în 29 mai 1991.
Ulterior a relatat „live” de la numeroase partide jucate în primul eșalon de Unirea Alba Iulia pe propria arenă.
foto: Facebook / Ilie Dobre
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