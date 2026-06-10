Ştirea zilei

FOTO | Vechiul drum al Pianului, 5 kilometri de drum modernizați complet, printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei: Recepție la finalul lucrărilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Vechiul drum al Pianului, 5 kilometri de drum modernizați complet, printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei: Recepție la finalul lucrărilor

„Vești bune! A fost făcută recepția lucrărilor la Drumul Pianului, una dintre investițiile importante realizate de Consiliul Județean Alba”, a anunțat miercuri, 10 iunie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. 

DJ 704 A-Sebeș-zona industrială-Pianu înseamnă 5 kilometri de drum modernizați complet, printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei.

„Am fost, astăzi, la recepția lucrărilor, împreună cu colegii mei Florin Lazea, Ciprian Gatea și Sorin Maier, de la Serviciul Drumuri Județene, din cadrul CJ Alba, cărora le mulțumesc pentru implicarea în această reușită

De asemenea, i-am mai avut alături pe directorul general Vistian Corlea și pe inginerul-șef Adi Mureșan, în calitate de reprezentanți ai constructorului, cărora le transmit că au realizat o lucrare de “manual”

Vreau să subliniez faptul că drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță și că lucrările au fost finalizate la termenul prevăzut în contract.

Drumul Pianului este încă un obiectiv finalizat cu succes de administrația județeană din Alba. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona și va avea un impact pozitiv uriaș pentru companiile care desfășoară aici activități economice”, a precizat Marius Hațegan într-un mesaj postat în mediul online.

foto: Facebook / Marius Hațegan

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