13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului

Ghid complet pentru “Masa Care Unește”: Informații utile despre acces și programul evenimentului de la Alba Iulia cu peste 10.000 de participanți

A început numărătoarea inversă la Alba Iulia. Mai sunt doar câteva ore până la „Masa care Unește”, evenimentul care își propune să readucă orașul în Guinness World Records, de această dată pentru cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile.

Peste 10.000 de persoane din Alba Iulia și din alte orașe sunt așteptate sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16:00, la masa comunitară ce va avea loc în jurul Cetății Alba Carolina, la o masă de 2,7 kilometri.

Având în vedere numărul mare de participanți și turiști, organizatorii, împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia – partener al evenimentului – au realizat un ghid menit să faciliteze accesul și să ofere participanților o experiență memorabilă la „Masa care Unește”.

Participarea la eveniment este gratuită, însă a necesitat înscrierea pe platforma ofi cială www.masacareuneste.ro. Cei înscriși au primit pe e-mail un cod pe baza căruia vor ridica brățările de acces.

Cum obțin brățara de acces?

Brățările se ridică din punctul special amenajat la intrarea de pe Podul Unirii, lângă Monumentul Unirii, pe baza codului primit la înscriere. Dacă o persoană a făcut rezervarea pentru mai mulți participanți, este responsabilă de ridicarea tuturor brățărilor aferente adresei de e-mail folosite la înscriere.

Program de ridicare al brățărilor

* 11 septembrie, între 10:00 și 20:00;

* 12 septembrie, între 10:00 și 20:00;

* 13 septembrie, între 10:00 și 14:00.

Pentru evitarea cozilor și a aglomerației în ziua evenimentului, organizatorii fac un apel la locuitorii orașului Alba Iulia, să ridice brățările de acces până pe 12 septembrie. De asemenea, ei recomandă participanților să evite folosirea mașinilor personale pentru a sosi la eveniment.

6 zone de access la masa pentru cei care si-au rezervat locul, cu intrări la separate, începând cu ora 16.00

Brățările de acces au 6 culori diferite, aferente celor 6 zone din cadrul evenimentului. Fiecare zonă benefi ciază de o intrare dedicată care poate fi accesată astfel:

* Intrare 1 – Negru – (La Vizitiu) Intrare dinspre Strada Crișan, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor.

* Intrare 2 – Verde – (Restaurant Dante) Intrare dinspre Str. Unirii, lângă cafeneaua Dante.

* Intrare 3 – Albastru – (Spațiile Ryma) Intrare dinspre Str. Geminar, Poarta a VII-a a Cetății.

* Intrare 4 – Roșu – (Barieră Pub13) Intrare dinspre Aleea Sf. Capistrano, Bariera de acces pentru mașini.

* Intrare 5 – Mov – (Tunel bisericuță din lemn) Intrare dinspre Bvd. Încoronării, tunelul de acces în șanțurile cetății.

* Intrare 6 – Portocaliu – (Restaurant Unio Vini) Intrare dinspre Str. Apullum, lângă restaurant Unio Vini.

Accesul pe bază de brățară începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16:00. Purtarea brățării în timpul evenimentului este obligatorie, iar aceasta are afi șate și informațiile privind sectorul de masă alocat. Voluntarii și panourile de direcționare vor ghida participanții către locurile lor.

Activități pentru toate vârstele și concert live al trupei The Motans

Evenimentul de la Alba Iulia va transforma Cetatea Alba Carolina într-o scenă a tradițiilor și culturii românești. Va fi o sărbătoare deschisă tuturor locuitorilor orașului, chiar și celor care nu au prins loc la masa comunitară.

Vizitatorii vor putea descoperi autenticitatea folclorului prin spectacolele Tulnicăreselor Moațele și ale ansamblurilor populare din zonă, dar și prin show-uri de reenactment cu daci și romani, desfășurate în cetate. Cei mici vor avea la dispoziție zone dedicate pentru joacă, cluburi de lectură și ateliere creative organizate de partenerii evenimentului.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică live de calitate, adusă pe scenă de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band și Moving Elements vor susține pe 13 septembrie show-uri pline de energie.

Accesul la concerte este gratuit și disponibil pentru publicul larg, începând cu ora 19:00.

Program eveniment

* 16:00 – Acces pe zone pentru cei care si-au rezervat locul la masa, conform brățării

* 17:30 – 18:30 – Masa comunitară cu 10.000 de participanți

* După ora 19:00 – Anunțul Guinness World Records și începutul programului artistic pe scenă cu participare gratuită

„Masa care Unește este mai mult decât o masă de 2,7 kilometri. Este un simbol al legăturilor dintre oameni, al puterii comunității și al felului în care tradițiile pot prinde viață în prezent.

Pe 13 septembrie, în jurul Cetății Alba Carolina, nu ne adunăm doar pentru a stabili un record Guinness, ci pentru a arăta că atunci când stăm împreună la aceeași masă, suntem mai aproape unii de alții și de identitatea noastră comună.

Este un eveniment pentru întreaga comunitate din Alba Iulia și din împrejurimi, pentru familii, pentru copii, pentru tineri și vârstnici deopotrivă. o sărbătoare care ne arată că adevărata forță stă în a fi împreună.”, a declarat Alexa Vîlcan, Director General Bloom The World.

Evenimentul „Masa Care Unește” este organizat de Bloom The World, Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events, Vânzător de Idei și susținut de Primăria Municipiului Alba Iulia.

„Cred cu tărie că Alba Iulia merită să strălucească în toată lumea, iar proiectul „Masa Care Unește” este o șansă unică de a pune din nou orașul nostru pe harta recordurilor mondiale. Este un proiect ambițios, special și plin de sufl et, prin care Alba Iulia poate intra pentru a treia oară în Guinness World Records.

Am susținut cu toată inima această inițiativă, pentru că nimic nu mi se pare mai frumos decât să ne așezăm la aceeași masă, împreună, 10.000 de oameni, să ne simțim aproape unii de alții și să ne bucurăm de frumusețea Cetății Alba Iulia.

Alba Iulia merită descoperită în fi ecare detaliu: prin istoria ei, prin oamenii ei și prin momentele care creează împreună amintiri de neuitat.”, a adăugat Gabriel Codru Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Parteneri comerciali:

Evenimentul „Masa Care Unește” este susținut de partenerul principal Kaufl and, Fabrica de Ambalaje Cartonate, Traust Construct, Dupex, Vel Pitar, Fairy, Apulum, CTC Group, Garage Flowers, BCR, Pepsi, Cofetăria Corina, Exotic Fruit, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Caraiman, Elit, Delaco, Albatros, avis3000.ro, Depa, Albalact, Zuzu, Elfi , Apidava, Casa Auto Sebeș, D’ale lui Vesa, La Vizitiu, Cartonero, DIGI, Oprean, Menatwork, Hotel YVY, Centru de Imagine, Ma Tech Labs, OZ-Hami, Hotel Cetate, Astoria, Hotel Transylvania, Hotel Mercure Alba Iulia, Hotel Aura Unirii, De la Georgia, Amethyst, Transeuro Mezeluri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI