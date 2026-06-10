Rabla 2026 | Ce vehicule sunt eligibile în acest an în programul de casare și înnoire auto din România
Ce vehicule sunt eligibile în acest an în programul de casare și înnoire auto din România
Ministerul Mediului a anunțat, miercuri, 10 iunie 2026 detalii privind Programul Rabla, al cărui Ghid de finanțare a fost lansat în dezbatere publică. Programul beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare decât cel alocat anul trecut.
Potrivit noilor reguli, vor fi eligibile pentru finanțare autoturismele, autoutilitarele ușoare, autospecialele și autospecializatele ușoare, precum și motocicletele electrice echipate cu sisteme de propulsie plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Vehiculele trebuie să fie noi, să nu fi fost înmatriculate anterior și să aibă un preț de achiziție de cel mult 70.000 de euro, TVA inclus. În cazul modelelor plug-in hibrid, emisiile trebuie să fie sub 80 g CO₂/km, conform standardului WLTP.
O noutate a ediției din acest an este introducerea criteriului privind originea vehiculelor. Astfel, sunt eligibile doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state integrate în lanțurile industriale ale pieței europene, precum Regatul Unit, Elveția, Turcia și Marocul.
Valoarea ecotichetelor va fi de 18.500 de lei pentru vehiculele electrice și cele cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru modelele plug-in hibrid și motocicletele electrice, 12.000 de lei pentru autovehiculele hibride și 10.000 de lei pentru cele cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, precum și pentru motociclete.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că noul criteriu urmărește susținerea industriei auto europene, subliniind că orice vehicul fabricat în Uniunea Europeană va putea beneficia de finanțare prin Programul Rabla.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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