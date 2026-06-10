Sport

FOTO; Unirea Alba Iulia 1984, penultima promovare în Divizia B! „Alb-negrii”, amintiri, regrete și decepții după o nouă ratare a accederii în Liga 2

Dan HENEGAR

Publicat

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ALBA FEST 2026

Unirea Alba Iulia 1984, penultima promovare în Divizia B! „Alb-negrii”, amintiri, regrete și decepții după o nouă ratare a accederii în Liga 2

CSM Unirea Alba Iulia a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2, eșecul „alb-negrilor” stârnind multă deziluzie în Cetatea Marii Uniri. Gruparea fanion a Albei amână cu cel puțin un an ieșirea din anonimat, eșalonul terț fiind iarăși pe „Cetate”.

Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14!

Ultima promovare a Unirii Alba Iulia a fost în 1988, acum 38 de ani, iar ultimele dispute în eșalonul scund s-au produs în 2012, acum 4 ani.

„Amintirile ne răscolesc”, dorul de fotbal adevărat, pretențiile de ieșire din mediocritatea fotbalistică sunt apăsătoare.

În imagine, avem echipa albaiuliană din 1984, după penultima promovare în Divizia B. Unirea a câștigat seria, după un duel aprog cu conjudețenii de la Metalul Aiud, având 4 puncte în față. În serie mai erau Soda Ocna Mureș (locul 6), Mecanica Alba Iulia (locul 8) și Șurianu Sebeș (locul 15). Albaiulienii (superb echipamentul acelor vremuri) se pregăteau doar de al doilea campionat ăe a doua scenă după Al Doilea Război Mondial (mai fuseseră în ediția 1979/1980)

*Cu „Roșcatul”, regretații Iani Mitarcu și Neluțu Popa

Antrenor era Gheorghe Tîrnoveanu, ajutat de Alexandru Moldovan „Roșcatul” care era și jucător. Președinete clubului: Mircea Caragea, președintele secției de fotbal: Ioan Bolog

Golgheter a fost Dinu, cu 22 de goluri, iar printre titulari se regăseau juniorii localnici Delcu și Cristi Trif. Lotul: Șai, Deac – Stănică, Grozavu, Cornescu, Dumitru, Georgescu, Dedu, Borja, Londroman – Delcu, Drăcea, Hîrceagă, S. Popa, Chira, Gh. Vasile, Burghelea, Cr. Trif – Toma, Dinu, Neluțu Popa, Al. Moldovan, Todoruț, majoritatea fiind localnici

În următorul sezon au venit, printre alții Văleanu, aiudenii Vlad și Ilea, „Loto” Maier, sau Iani Mitracu…

Alba începea urcușul spre cea mai frumoasă și imporatntă perioadă din fotbal, din 1988, mereu în Divizia B, până în 2012, cu 3 sezoane în elită (2003-2005, 2009-2010).

Foto: arhivă

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