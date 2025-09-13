VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL

Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial

Alba Iulia scrie din nou istorie, sâmbătă, 13 septembrie 2025.

„Masa care unește” a strâns laolaltă în Cetatea Alba Carolina 10.000 de oameni pentru stabilirea unui nou record Guinness World Records.

Masa, lungă de peste 2,7 kilometri, a fost construită din materiale reciclabile în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Pe lângă cei 10.000 de comeseni, au mai fost implicate 1.000 de persoane în organizarea evenimentului organizat de Bloom The World. Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events, Vânzător de idei și susținut de Primăria Municipiului Alba Iulia.

În proiect au fost atrase peste 40 de companii, care au donat de la mâncare și băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele.

Pentru construirea mesei cu o lungime impresionantă, în Șanțurile Cetății Alba Carolina, s-au folosit aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka.

Masa a fost decorată cu 10.000 de fire de flori, iar pe ea s-au regăsit și 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment.

Pentru „Masa care unește” au fost pregătite 5 tone de mâncare.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, încă de la ora 6.30, voluntarii au făcut ultimele pregătiri pentru reușita evenimentului de la Alba Iulia.

Totul a ieșit ca la carte.

