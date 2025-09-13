VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial
Alba Iulia scrie din nou istorie, sâmbătă, 13 septembrie 2025.
„Masa care unește” a strâns laolaltă în Cetatea Alba Carolina 10.000 de oameni pentru stabilirea unui nou record Guinness World Records.
Citește și: VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
Masa, lungă de peste 2,7 kilometri, a fost construită din materiale reciclabile în Șanțurile Cetății Alba Carolina.
Pe lângă cei 10.000 de comeseni, au mai fost implicate 1.000 de persoane în organizarea evenimentului organizat de Bloom The World. Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events, Vânzător de idei și susținut de Primăria Municipiului Alba Iulia.
În proiect au fost atrase peste 40 de companii, care au donat de la mâncare și băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele.
Pentru construirea mesei cu o lungime impresionantă, în Șanțurile Cetății Alba Carolina, s-au folosit aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka.
Masa a fost decorată cu 10.000 de fire de flori, iar pe ea s-au regăsit și 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment.
Pentru „Masa care unește” au fost pregătite 5 tone de mâncare.
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, încă de la ora 6.30, voluntarii au făcut ultimele pregătiri pentru reușita evenimentului de la Alba Iulia.
Totul a ieșit ca la carte.
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește" – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media
Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe"
VIDEO |„Masa care Unește" la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
Festivalul „Toamna Cugireană" nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
