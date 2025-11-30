Rămâi conectat

AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion candidează singur pentru un nou mandat

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Festival de Romania 2025

AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion candidează singur pentru un nou mandat

AUR își desemnează noua conducere la Alba Iulia, acolo unde partidul a decis să organizeze Congresul din acest an, considerând orașul “locul de unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie istoria unității românilor”. George Simion este singurul candidat pentru un nou mandat la președinția formațiunii.

În urma procesului intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, funcție deținută anterior de Claudiu Târziu.

Tot în această perioadă au fost desemnați și vicepreședinții partidului: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu. Pentru șefia CNC au mai candidat Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu.

Regulamentul AUR prevede ca fiecare candidat la o funcție de conducere – atât pentru președinția partidului, cât și pentru celelalte structuri, să fie susținut de minimum 100 de membri, la care se adaugă cel puțin 20 de parlamentari sau europarlamentari.

Aseară, 28 noiembrie 2025, George Simion și-a anunțat prezența la Alba Iulia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. De asemenea, liderul AUR va participa, începând cu ora 9.00, la Marșul Unirii, organizat anual de Ziua Națională, cu plecare din Gara Alba Iulia spre Cetatea Alba Carolina.

Sursa foto: captură video – Facebook, George Simion

