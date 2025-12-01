VIDEO | Gabriel Pleșa anunță sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională”
VIDEO | Gabriel Pleșa promite sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională”
Huiduielile de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională la Alba Iulia ar putea avea repercusiuni, iar organizatorii care nu au respectat legea s-ar putea trezi cu sancțiuni, spune primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Manifestările organizate de Ziua Națională a României 2025 nu au fost lipsite de incidente, fie că vorbimde manifestanții care au rupt bariera forțelor de ordine și au intrat în Catedrala Reîntregirii, de huiduielile de la parada militară la sosirea premierului Ilie Bolojan sau la depunerea de coroane din partea președintelui Nicușor Dan, toate acestea vor fi sancționate.
Citește și: VIDEO | Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025: Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”
Gabriel Pleșa, edilul de la Alba Iulia, spune că organizatorii care au orchestrat aceste incidente, nu vor mai primi pe viitor aprobarea pentru evenimente de Ziua Națională.
,, A fost o paradă militară reușită, dar păcat că anumite elemente venite la Alba Iulia, sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Națională cu decență, cu unitate, cu empatie față de ceilalți. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara orașului aduși, și vom vedea de către cine, au stricat puțin acest ceremonial care s-a desfășurat totuși impecabil din punct de vedere al paradei militare.
Citește și: VIDEO | Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime
Am promis și mă voi ține de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce le-am spus prin legea 60 și erau obligați să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi de Ziua Națională aprobare să facă manifestări.
E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestii de acest fel de la o minoritate care, eu cred că ar trebui să îi fie rușine pentru că de Ziua Națională are astfel de manifestări.
Respect democrația, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decență, pentru că altfel niciodată nu vom avea o societate sănătoasă.
La Monumentul Unirii se pare că acțiunea s-a desfășurat în liniște, apoi au fost niște incidente la intrarea în Catedrală și acolo trebuie să vedem de ce s-a întâmplat așa ceva.
Marșul unionist nu a avut incidente și mă bucur să liderii au înțeles și s-au comportat civilizat și normal”, a declat Pleșa pentru ziarulunirea.ro.
