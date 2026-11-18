A refuzat în mod repetat să se prezinte la Poliție pentru evidența agresorilor sexuali: Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat la un an de închisoare cu executare
A refuzat în mod repetat să se prezinte la Poliție pentru evidența agresorilor sexuali: Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat la un an de închisoare cu executare
Un bărbat din județul Alba, înscris în Registrul național automatizat al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la un an de închisoare cu executare, după ce a refuzat în mod repetat să se prezinte la sediul poliției pentru îndeplinirea obligațiilor legale de supraveghere.
Potrivit sentinței penale pronunțate miercuri, 18 noiembrie 2026, bărbatul a fost găsit vinovat de nerespectarea prevederilor Legii nr. 118/2019, act normativ care reglementează organizarea și funcționarea Registrului național automatizat privind persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
Opt absențe consecutive de la Poliție
Instanța a reținut că inculpatul, înscris în registru ca urmare a unei condamnări anterioare pentru viol, nu s-a mai prezentat la unitatea de poliție pentru a semna graficul de prezență începând din primăvara anului 2023.
Concret, acesta a lipsit de la datele stabilite pentru 7 mai, 4 iunie, 28 iulie, 16 august, 15 septembrie, 11 octombrie, 10 noiembrie și 6 decembrie 2023.
Bărbatul fusese informat încă din 29 iunie 2021 că figurează în Registrul național al agresorilor sexuali și că are obligația de a se prezenta periodic la poliție. De altfel, inițial a respectat programul stabilit, semnând graficele de prezență, însă ulterior a întrerupt complet aceste prezentări.
A transmis Poliției că nu mai dorește să respecte legile din România
Un element important reținut de judecători îl reprezintă o cerere înregistrată la Postul de Poliție Cricău în 24 aprilie 2023. Prin acest document, bărbatul a transmis că, începând cu 24 martie 2023, nu mai dorește să se supună legilor din România și, implicit, prevederilor Legii nr. 118/2019.
În cursul urmăririi penale, inculpatul a explicat că nu mai considera justificată obligația de a se prezenta la poliție, invocând faptul că infracțiunea pentru care fusese înscris în registru fusese comisă cu aproximativ 35 de ani în urmă.
Acesta a mai susținut că pierduse graficele de prezență și că, într-o anumită perioadă, fusese plecat la muncă în afara localității.
Argumentele nu au fost considerate suficiente pentru a înlătura răspunderea penală. Judecătorii au subliniat că obligația de prezentare periodică îi revenea personal, iar pierderea graficului sau plecarea din localitate nu îl scuteau de respectarea legii.
Le-a spus judecătorilor că nu va mai merge la Poliție
Atitudinea inculpatului în fața organelor judiciare a cântărit, de asemenea, în stabilirea pedepsei.
Potrivit hotărârii, acesta a continuat să afirme că nu dorește să se mai prezinte la poliție și că nu consideră întemeiate obligațiile impuse prin lege. În fața instanței, a declarat inclusiv că își dorește o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție și că nu este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.
Judecătorii au apreciat că inculpatul nu a conștientizat gravitatea faptei și nu a demonstrat că intenționează să își schimbe comportamentul. Instanța a reținut că absențele nu au fost rezultatul unei simple neglijențe, ci au reprezentat o decizie deliberată de a nu respecta obligațiile legale.
Un an de închisoare cu executare
La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere atât numărul absențelor, cât și atitudinea inculpatului pe parcursul procesului. Au fost analizate și datele sale personale, inclusiv faptul că nu avea antecedente penale care să atragă starea de recidivă, deși prezenta un trecut infracțional.
Judecătoria Alba Iulia a decis condamnarea acestuia la un an de închisoare, cu executare în regim de detenție, apreciind că o asemenea sancțiune este necesară pentru prevenirea unor fapte similare.
Instanța a exclus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, întrucât inculpatul nu și-a exprimat acordul pentru prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, condiție prevăzută de Codul penal.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a fost obligat să achite 600 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Sentința penală pronunțată miercuri, 18 noiembrie 2026 poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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