Cât va costa călătoria cu autobuzul și microbuzul în Alba pe 7 trasee din Munții Apuseni după modificarea tarifelor: Propuneri în consultare publică

Consiliul Judeţean Alba a pus recent în consultare publică un proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane practicate de către operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL pe 7 trasee din Munții Apuseni.

Este vorba de traseele Abrud-Roșia Montană-Bistra, Abrud-Buninginea -Vulcan Cotoncu, Câmpeni-Mușca-Baia de Arieș, Baia de Arieș-Brăzești-Poșaga de Jos, Câmpeni-Vidra-Târsa, Câmpeni-Vadu Moților-Poiana Vadului și Câmpeni-Albac-Arieșeni.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 368/17.10.2024 a fost actualizată documentaţia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, pentru loturile/traseele rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP, pentru un număr de 32 loturi/trasee din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul procedurii de atribuire au fost stabilite câştigătoare ofertele depuse de către operatorul de transport rutier Samflora Impex Prod SRL pentru un număr de 8 loturi/trasee, după cum urmează: cod 02: Abrud-Roșia Montană; cod 06: Abrud-Buninginea -Vulcan Cotoncu; cod 41: Alba Iulia-Abrud-Câmpeni; cod 43: Câmpeni-Mușca-Baia de Arieș; cod 44: Baia de Arieș-Brăzești-Poșaga de Jos; cod 46: Câmpeni-Vidra-Târsa; cod 47: Câmpeni-Vadu Moților-Poiana Vadului; cod 49:Câmpeni-Albac-Arieșeni.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare şi ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, procedura de atribuire este finalizată prin încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului între UAT Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba şi operatorii de transport rutier declarați câștigători.

Așadar, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 186/16 iunie 2025 a fost aprobată atribuirea licenţelor de traseu pentru operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL ale cărui oferte au fost stabilite câştigătoare în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba şi stabilirea tarifelor de călătorie practicate de către acesta, începând cu data de 1 iulie 2025.

În consecință, UAT Judeţul Alba a încheiat cu operatorul de transport rutier de persoane SAMFLORA IMPEX PROD SRL Contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseele susmenționate, practicând tarifele de călătorie aprobate prin Hotărârea nr. 186/16 iunie 2025.

La data de 15 octombrie 2026, operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL a depus la registratura Consiliului Județean Alba solicitare de modificare a tarifelor de călătorie pentru traseele mai sus indicate, cu excepția traseului cod 41: Câmpeni-Abrud-Alba Iulia.

Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor de călătorie este prevăzută și în Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT-Județul Alba, încheiate între UAT-Județul Alba și operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului, se precizează în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

Tarifele propuse pot fi văzute AICI.

foto – cu rol ilustrativ

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