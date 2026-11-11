Video exclusiv: antrenorul Alexandru Kalanyos: „Nicolae Stanciu face lucruri minunate pentru tot fotbalul nostru. Va lua titlul și în România!”

Alexandru Kalanyos, antrenorul care l-a descoperit pe Nicolae Stanciu, cel mai în vogă fotbalist român al momentului, este în culmea fericirii, după ce internaționalul din Alba a câștigat campionatul în China și a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului în China!

Nicolae Stanciu (33 de ani) a realizat o performanță senzațională, devenind campion cu Dalian Yingbo și primind premiul cuvenit celui mai bun fotbalist al sezonului în China

Performanțele fotbalistului originar din Craiva și lansat în fotbal de Unirea Alba Iulia sunt impresionante și de admirat, într-un fotbal tot mai sărac în realizări

Stanciu, cel mai bun fotbalist din Alba din toate timpurile

Cu 90 de selecții și 15 goluri pentru România și două prezențe la turneele finala ala Campionatelor Europeen din 2016 și 2024, Stanciu reprezintă ce mai bun fotbalist din Alba din toate timpurile. Mijlocașul a rămas în memoria fanilor cu reușita fabuloasă de acum 2 ani, din disputa cu Ucraina, singura victorie a României la europene, din istoria naționalei.

Are 15 trofee, dintre care 7 campionate, adjudecate în 4 țări diferite, România, Belgia, Cehia și China, unde a mai câștigat titlul cu Wuhan Three Towns, în 2023, o carieră prodigioasă și remarcabilă în același timp.

Un interviu cu Alexandru Kalanyos, cel care a descoperit „diamantul” din Cetatea Marii Uniri scoate la iveală amănunte neștiute ale relației dintre cei doi, antrenorul susținând că Stanciu a realizat lucruri fantastice în China

„Pentru mine, cred că este cel mai frumos cadou, mai ales săptămâna viitoare este ziua mea. Îi mulțumesc frumos și îl felicit. L-am felicitat și direct. Și ce să zic? Se pare că nu mai scăpăm de titlurile lui, nu mai scăpăm de performanțele lui. An de an ne uimește cu toate aceste lucruri minunate pe care le face pentru țara noastră, pentru orașul nostru și pentru familia lui, pentru mine. Pentru tot ce înseamnă fotbal în România„, a spus Kalanyos.

La începutul anului, Stanciu a plecat din Italia, de la Genoa, iar în China a fost determinant pentru noua sa echipă, căpitan, golgheter, cu 13 reușite și 5 pase decisive în 30 de prezențe stagionale, campionat și FA Cup.

„Acum, că a ajuns căpitan, eram sigur pentru că la toate echipele care am fost, cam am ajuns căpitan. Că va ajunge unul din cei mai buni din echipă, mă gândeam. La titlu, nu m-am gândit pentru că în momentul când a început campionatul, m-am uitat la echipă, am văzut că era undeva pe 6, 7, 8. Dar ușor, ușor, iată că a ajuns să câștige titlul, Mă așteptam mai mult să ia Cupa Chinei, dar uite că a câștigat campionatul”, a punctat Kalanyos

*Kalanyos și premoniția

Acesta și-a amintit un episod sugestiv pentru cariera lui Stanciu, moment petrecut în urmă cu un deceniu. „Eram la Micești, în Groapa Rotundă, Nicu avea 12-13 ani și dintre toți jucătorii pe care i-am întrebat dacă o să ajungă fotbalist adevărat și în Liga 1, a fost singurul care a ridicat mâna. I se citea de atunci în priviri hotărârea„, a povestit Kalanyos.

„Mi-am dorit în primul rând să descopăr un jucător peste tot ce a fost în Alba, de la Țălnar și Mărginean, până la Ovidiu Maier. Mi-am dorit ca Nicu să ajungă la echipa națională, să fie căpitan și lider. Totul s-a realizat, sunt mulțumit pe deplin”, a mai spus Kalanyos.

„Ținând cont că în momentul când a împlinit 13 ani, ți-am spus, și ești martor, că va ajunge cel mai bun, da, că va ajunge unul din cei mai buni fotbaliști din România! Ce să zic, se pare că munca pe care am depus-o a dat roade și sunt fericit că Dumnezeu mi-a dat această meserie ca să pot să descopăr un asemenea mare fotbalist„, a mai adău

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În privința viitorului fostului său elev, care se pare că a optat pentru „U” Cluj, cu toate că a fost ofertat de FCSB și a avut o propunere net superioară de la Dalian Yingo, echipa cu care a luat titlul, Kalanyos estste tranșant.

„Haide să o luăm treptat. Dacă ajunge la Cluj va lua campionatul cu U Cluj, dacă va ajunge la FCSB va lua campionatul cu FCSB! Dacă va merge la orice echipă, cu siguranță o să ia campionatul, o să fie căpitan și cel mai bun jucător, cu siguranță.

La ultima întrebare: „Ce mesaj ai pentru un copil care se apucă de fotbal, ținând cont că ai avut pe mână un Nicolae Stanciu?”, tehnicianul albaiulian a răspuns ferm: „Să vină la mine la fotbal.

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