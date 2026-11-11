Sport

CS Ocna Mureș și CSȘ Blaj, primele, în ierarhia Seriei E la volei masculin, speranțe

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 minute

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CS Ocna Mureș și CSȘ Blaj sunt primele în ierarhia Seriei E la volei masculin, speranțe

Conjudețenele CS Ocna Mureș și CSȘ Blaj sunt pe primele două poziții în ierarhia Seriei E la volei masculin, speranțe

Petrecerea Divorțaților

Competiția juvenilă are 6 serii, în Seria 5 fiind 6 echipe, dintre care două din ALba.  CS Ocna Mureș B are 18 puncte (18-1), fiind urmată de CSȘ Blaj 12 (13-7), Corona Brașov 6 (7-13), LPS Bistrița 0 (1-9) și CS Ocna Mureș A 0 (0-9)

Următorul turneu este în 4-5 decembrie. Cu o replică extrem de îndrăzneață în fața echipei gazdă CS Ocna Mureș B scor 1-3, liderul grupei, și două victorii 3-1 cu CS Corona Brașov și 3-0 cu LPS Bistrița, ne consolidăm poziția a doua în clasamentul grupei E, calificabilă la turneul semifinal. Felicitări tuturor! Mulțumim părinților pentru susținere„, a transmis antrenorul Alexandru „Delu” Man (CSȘ Blaj).

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