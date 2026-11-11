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Un șofer de camion român, reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada din Bulgaria

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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Un șofer de camion român, reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada din Bulgaria

În urma accidentului rutier grav produs pe Autostrada Trakia din Bulgaria a fost reținut un cetățean român, șofer al unui camion implicat în evenimentul rutier.

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Acesta este singura persoană aflată în arest în acest moment, în urma celor două accidente în lanț în care 11 persoane au murit și 51 rănite, scrie Agerpres.

În cadrul acestor demersuri, marți au fost efectuate numeroase elemente de anchetă, în principal audieri de martori, mai exact, 44 de persoane care au fost prezente la locul accidentului, a precizat el.

Anterior, în cursul zilei de miercuri, șeful Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisarul-șef Dobrin Dimitrov, a declarat într-o conferință de presă că un șofer de camion a fost reținut în legătură cu unul dintre accidentele în lanț.

Doicev a adăugat că, în acest moment, nicio persoană nu a fost reținută sub acuzația de a fi comis o infracțiune. ,,Încă stabilim cauzele, acesta fiind obiectivul nostru principal”, a menționat el.

În cadrul procedurilor premergătoare procesului a fost desfășurată o activitate amplă, inclusiv cercetări la fața locului. Ulterior, echipa din cadrul Serviciului Național de Investigații, care coordonează ancheta, a audiat martori internați în spitale care pot oferi informații, a adăugat procurorul de district, potrivit sursei citate.

Ancheta continuă miercuri. Au fost dispuse expertize medicale pentru victime, urmând a se stabili, pentru fiecare în parte, natura leziunilor corporale rezultate în urma accidentului.

Nu s-a dispus deocamdată efectuarea unei expertize tehnice. Procurorul Doicev a declarat că speră ca acest lucru să se întâmple într-un interval de timp scurt și rezonabil.

Totodată, încă nu au fost desemnați experți. Aceștia vor fi selectați abia după ce expertiza tehnică a fost dispusă, a adăugat el.

Sursă FOTO: Info Camioane – Facebook

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