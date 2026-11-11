ANAF pregătește „lista neagră” a contribuabililor: 8.000 de firme, încadrate deja la risc fiscal ridicat. Pentru 200 au început controalele

ANAF pregătește o schimbare majoră a strategiei de control fiscal. Începând din 2027, fiecare contribuabil din România va primi un calificativ de risc fiscal – mic, mediu sau ridicat –, iar verificările vor fi coordonate printr-un plan unic de control la nivel național. Până în prezent, Fiscul a identificat aproximativ 8.000 de contribuabili cu risc ridicat, iar în cazul a 200 dintre aceștia au fost deja declanșate acțiuni de control, a anunțat președintele ANAF, Adrian Nica, la conferințele CDG.

Potrivit șefului Fiscului, noul sistem va înlocui treptat abordarea regională a controalelor cu o analiză centralizată, care va permite identificarea și clasificarea contribuabililor în funcție de comportamentul fiscal și de riscurile asociate activității lor.

Pentru firmele încadrate la risc ridicat, inspectorii vor verifica punctual neregulile identificate în bazele de date, dar și alte aspecte constatate în timpul controalelor pe teren. În cazul contribuabililor cu risc mediu, ANAF va miza în principal pe notificări și pe corectarea voluntară a comportamentului fiscal.

În schimb, companiile cu risc scăzut ar urma să beneficieze de un tratament administrativ mai favorabil, inclusiv de soluționarea mai rapidă a solicitărilor adresate instituției.

„La sfârșitul anului 2027, ne propunem ca fiecare contribuabil din România să aibă un nivel de risc fiscal alocat de ANAF: mic, mediu sau mare”, a declarat Adrian Nica.

Notificările ANAF vor deveni un instrument de prevenție

Șeful Fiscului a explicat că unele dintre notificările transmise contribuabililor vizează abateri mai vechi, inclusiv situații din 2024. De exemplu, o firmă care nu a depus la timp o declarație fiscală, dar și-a remediat ulterior situația și a achitat obligațiile aferente, poate primi o notificare menită să prevină repetarea comportamentului.

Dacă neregulile nu se repetă, contribuabilul ar putea fi reclasificat într-o categorie de risc inferior.

Adrian Nica a recunoscut că unele notificări au generat confuzie în rândul firmelor, motiv pentru care ANAF intenționează să îmbunătățească explicațiile transmise acestora, astfel încât contribuabilii să înțeleagă mai clar motivele pentru care au fost semnalați de Fisc.

Agricultura, primul sector analizat în detaliu

ANAF pregătește și analize sectoriale de risc fiscal, prima urmând să vizeze agricultura. Metodologia de analiză a comportamentului fiscal și de stabilire a controalelor ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an.

În cadrul verificărilor, instituția a identificat inclusiv cinci persoane care controlau fiecare câte aproximativ 500 de societăți, structuri pe care Adrian Nica le-a indicat drept exemple de contribuabili care generează pierderi importante pentru buget.

În opinia președintelui ANAF, una dintre cele mai mari surse de fraudă fiscală rămâne zona rambursărilor de TVA.

„Eu cred că frauda cea mai mare este în segmentul rambursărilor de TVA”, a conchis Adrian Nica.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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