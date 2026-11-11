Video | Zona Hotel Cetate M-uri din Alba Iulia s-a transformat în „mini-Veneția”: Avarie majoră a conductei de transport a apei
Zona Hotel Cetate M-uri din Alba Iulia s-a transformat în „mini-Veneția”: Avarie majoră a conductei de transport a apei
Zona Hotel Cetate M-uri din Alba Iulia s-a transformat astăzi, 11 noiembrie 2026, în „mini-Veneția” după ce o avarie majoră a conductei de transport a apei a avut loc și a inundat străzile din zonă.
Astfel, zeci de autoturisme și oameni care se aflau în zonă au trebuit să circule sau să meargă cu atenție sporită pentru a evita neplăcerile create de această situație.
Un cititor ziarulunirea.ro a trimis un videoclip redacției care arată cum stărzile din zonă s-au umplut de apă.
SC APA CTTA SA Alba a emis un comunicat cu privire la această situație. Îl redăm integral:
Comunicat avarie majora conducta transport apa potabila DN 400, municipiul Alba Iulia
,,SC APA CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia anunță producerea unei avarii majore a conductei de transport a apei potabile Dn 400 în municipiul Alba Iulia, zona Hotel Cetate.
Din aceasta cauza, in cartierul Cetate, vor fi depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat si vom reveni cu actualizari ale acestui comunicat!”
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