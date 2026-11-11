Sistemul automat de verificare a plății parcărilor publice devine funcțional la Alba Iulia. Șoferii care nu achită taxa, sancționați

Sistemul automat de verificare a plății parcărilor publice devine funcțional la Alba Iulia, iar șferii prinși că nu au achitat taxa vor fi sancționați.

De luni, 16 noiembrie, intră în vigoare sistemul automat de verificare a plății parcărilor publice din Municipiul Alba Iulia.

Pentru parcările publice în care nu a fost achitată taxa corespunzătoare vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulamentul în vigoare, în urma verificărilor realizate prin intermediul sistemului automat de monitorizare a plăților.

,,Anunțăm această măsură din timp și îi rugăm atât pe albaiulieni, cât și pe cei care ne vizitează orașul să acorde atenție zonei în care parchează și să se asigure că achită tariful corespunzător.

Scopul acestui sistem nu este aplicarea unui număr cât mai mare de sancțiuni, ci asigurarea respectării acelorași reguli de către toți utilizatorii parcărilor publice. Respectarea regulilor înseamnă corectitudine față de toți cetățenii și contribuie la o administrare mai eficientă a locurilor de parcare din municipiu.

Mesajul nostru este simplu: verificați zona în care ați parcat, achitați taxa corespunzătoare și evitați sancțiunile. Vă mulțumim pentru înțelegere și responsabilitate!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Modalități de plată:

• Aplicația mobilă TPARK: permite achitarea parcărilor stradale rapid.

• SMS: Trimitere de mesaje la numărul scurt 7420 (cu codurile specifice pentru 1 oră sau 2 ore, urmate de numărul de înmatriculare al mașinii).

• Card bancar/ monede: Direct la automatele de parcare amplasate în zonele cu plată sau prin opțiunile integrate în aplicație/platformă.

• Abonament în aplicația TPARK sau la Compartiment Parcări str. Republicii nr. 26.

Telefon informații: 0732 141 445.

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