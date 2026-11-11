DSVSA Alba: Certificatul sanitar-veterinar este obligatoriu pentru circulația animalelor vii, indiferent de forma de organizare a exploatației
DSVSA Alba: Certificatul sanitar-veterinar este obligatoriu pentru circulația animalelor vii, indiferent de forma de organizare a exploatației
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează crescătorii și deținătorii de animale că, potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 533/2026, circulația animalelor vii între exploatații sau din exploatații către abatoare, pe teritoriul României, este permisă numai în baza unui certificat sanitar-veterinar valabil.
Această obligație se aplică tuturor crescătorilor și deținătorilor de animale, indiferent de forma de organizare a exploatației, atât persoanelor fizice care dețin animale în gospodării sau exploatații nonprofesionale, cât și operatorilor economici organizați ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), societăți comerciale (SRL) sau alte forme de organizare.
Prevederile se aplică circulației animalelor vii, inclusiv bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline și păsări, cu excepția animalelor de companie.
Ordinul nr. 533/2026 al ANSVSA stabilește condițiile privind certificarea sanitar-veterinară a animalelor vii, în scopul prevenirii răspândirii bolilor și asigurării trasabilității animalelor.
Ce obligații au crescătorii de animale?
Înainte de transportul animalelor către o altă exploatație sau către un abator, proprietarul trebuie:
- Să obțină informațiile privind exploatația de destinație, inclusiv codul acesteia și datele proprietarului, precum și informațiile referitoare la transport;
- Să anunțe medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau medicul veterinar oficial competent, în vederea efectuării examinării clinice și eliberării certificatului;
- Să mențină animalele destinate transportului separate de restul efectivului, în condițiile prevăzute de ordin, pentru efectuarea inspecției clinice;
- Să se asigure că animalele sunt identificate și înregistrate conform legislației în vigoare și că dețin documentele necesare circulației;
- Să efectueze transportul numai după obținerea certificatului sanitar-veterinar.
Notificarea medicului veterinar se poate realiza telefonic, prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare disponibile.
Potrivit reglementărilor, medicul veterinar competent efectuează vizita în exploatație în maximum 24 de ore de la notificare, în zilele lucrătoare, respectiv în maximum 48 de ore, în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
Certificatul sanitar-veterinar este valabil 3 zile
Certificatul se eliberează în urma examinării clinice a animalelor și a verificării condițiilor sanitar-veterinare, a documentelor de identificare și trasabilitate, precum și a eventualelor restricții aplicabile.
Documentul are o valabilitate de 3 zile calendaristice de la data emiterii și se eliberează la solicitarea proprietarului sau operatorului, pe cheltuiala acestuia, conform legislației. În cazul mișcărilor dispuse de autoritatea competentă, certificatul se eliberează gratuit.
Pentru circulația animalelor pe teritoriul național, certificatul poate fi eliberat de medicii veterinari oficiali sau de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, desemnați în acest scop de DSVSA.
Certificatul sanitar-veterinar nu înlocuiește documentele de circulație și identificare a animalelor, ci se eliberează suplimentar acestora.
Totodată, persoanele care achiziționează animale au obligația de a le primi numai dacă sunt însoțite de un certificat sanitar-veterinar valabil, de a respecta măsurile sanitar-veterinare aplicabile la destinație și de a informa medicul veterinar responsabil de exploatația în care sosesc animalele.
Măsură importantă pentru prevenirea răspândirii bolilor
Certificarea sanitar-veterinară reprezintă o măsură importantă pentru supravegherea sănătății animalelor și prevenirea răspândirii bolilor transmisibile.
În contextul riscurilor epidemiologice asociate unor boli precum pesta porcină africană, pesta micilor rumegătoare sau variola ovină și caprină, respectarea condițiilor de circulație a animalelor contribuie la protejarea efectivelor și la limitarea riscului de transmitere a bolilor între exploatații.
DSVSA Alba subliniază că respectarea acestor obligații este esențială atât pentru protejarea sănătății animalelor, cât și pentru evitarea pierderilor economice pe care apariția și răspândirea bolilor le pot provoca crescătorilor.
Nerespectarea prevederilor privind certificarea sanitar-veterinară se sancționează potrivit legislației în vigoare.
DSVSA Alba recomandă tuturor crescătorilor și deținătorilor de animale să ia legătura din timp cu medicul veterinar, înainte de orice transport de animale, pentru a se asigura că sunt respectate toate condițiile legale.
Respectarea regulilor de circulație a animalelor este o responsabilitate care contribuie la protejarea sănătății animalelor și la prevenirea răspândirii bolilor.
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