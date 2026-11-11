VIDEO | Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor – DJ 750 C. Investiție de 30 de milioane de euro pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Alba
Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor – DJ 750 C. Investiție de 30 de milioane de euro pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Alba
Lucrările pe DJ 750 C, cunoscut drept Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor, continuă în ritm alert, iar miercuri, 11 noiembrie 2026, a început turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul cel mai spectaculos, de la Primăria Râmeț la mănăstire. Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Alba.
Lucrările de asfaltare marchează o nouă etapă în modernizarea drumului județean, care face legătura între Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremț și Teiuș (DN 1). Investiția vizează un traseu de aproximativ 40 de kilometri și este menită să îmbunătățească accesul către localitățile din zonă, dar și către obiectivele turistice și religioase din Munții Apuseni.
,, Așa cum am promis nu cu mult timp în urmă, iată că a venit și vremea în care să punem primul strat de asfalt pe coborârea de pe Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor. Este vorba despre coborârea de la Primăria Râmeț până la mănăstire, cea mai spectaculoasă zonă a drumului.
Sunt foarte mulțumit de modul în care se desfășoară lucrările pe lotul 2. Firma care lucrează aici este una foarte serioasă, foarte puternică și își face treaba foarte bine. Suntem în grafic, iar astăzi am început să turnăm și primul strat de asfalt.
Avem pregătiți 3 km din 6, cât avem pe această coborâre și, bineînțeles, vom continua să pregătim și ceilalți 3, astfel încât să asfaltăm cât mai mult în acest an, asta și în funcție de cât ne va permite vremea.
Am avut și astăzi o discuție cu constructorul, lucrările vor fi finalizate anul viitor, până la sfârșitul anului, dar eu cred ca ambele loturi vor fi finalizate mult mai repede. Se lucrează foarte bine în acest moment și pe lotul 1. Ambele loturi vor fi finalizate, estimăm noi, în toamna anului viitor”, a declarat Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, pentru ziarulunirea.ro.
Lucrările se desfășoară pe ambele loturi ale proiectului, respectiv:
– Lotul 1: Sălciua – Ponor, care traversează o parte importantă a zonei Munților Apuseni;
– Lotul 2: Râmeț – Mănăstirea Râmeț – Stremț – Teiuș (DN 1).
Pe șantier sunt executate lucrări la poduri și podețe, terasamente, consolidări, precum și la structura rutieră, dar și la pregătirea sectoarelor pe care urmează să fie turnat asfaltul.
Cea mai mare investiție în infrastructura județului Alba din acest an
Modernizarea DJ 750 C reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din județul Alba. Proiectul are o valoare de aproximativ 30 de milioane de euro și este finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.
Contractul de lucrări a fost semnat în iulie 2025, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna august a aceluiași an. Modernizarea vizează aproximativ 38 de kilometri de drum, împărțiți în două loturi.
Pe lângă refacerea carosabilului, proiectul cuprinde lucrări la poduri, consolidări și amenajarea sistemelor de scurgere a apelor. Sunt prevăzute, de asemenea, piste pentru biciclete, stații de autobuz, amenajarea drumurilor laterale și măsuri pentru creșterea siguranței circulației.
Un drum cu potențial turistic important pentru Munții Apuseni
Dincolo de beneficiile pentru locuitorii comunelor traversate, modernizarea DJ 750 C este considerată o investiție cu un impact important asupra turismului din județul Alba.
Traseul străbate o zonă cu peisaje spectaculoase din Munții Trascău și face legătura între Valea Arieșului și zona Teiușului, trecând prin localități și obiective turistice cu o valoare naturală, istorică și spirituală deosebită.
Mănăstirea Râmeț, Cheile Râmețului, Cheile Geogelului și Vânătările Ponorului sunt doar câteva dintre atracțiile aflate în această zonă. De-a lungul drumului se găsesc și biserici vechi, precum și muzee etnografice care păstrează tradițiile și specificul comunităților din Apuseni.
Prin modernizarea acestui traseu, autoritățile județene urmăresc să faciliteze accesul turiștilor români și străini către aceste obiective și să ofere o nouă oportunitate de dezvoltare economică localităților din zonă.
Turnarea primului strat de asfalt, începută miercuri, 11 noiembrie 2026, reprezintă un pas important pentru transformarea Drumului Mănăstirilor și al Sihaștrilor într-o șosea modernă, care ar putea deveni una dintre cele mai atractive rute turistice din județul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție Un bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după […]
Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale Alba Iulia a marcat miercuri, 11 noiembrie 2026, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor din municipiu. Manifestarea […]
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică O avarie majoră la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia și Micești a lăsat fără curent peste 150 de străzi. Avaria a avut loc în jurul orei 10:14, iar termenul de remediere este momentan […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări...
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului să renunțe imediat la interdicția anunțată”
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului...
Știrea Zilei
VIDEO | Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor – DJ 750 C. Investiție de 30 de milioane de euro pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Alba
Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor – DJ 750 C. Investiție de 30 de...
VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5...
Curier Județean
11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
12-13 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului
Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului Județul Alba se va afla...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...