VIDEO | Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor  – DJ 750 C. Investiție de 30 de milioane de euro pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Alba

Se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor – DJ 750 C. Investiție de 30 de milioane de euro pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Alba

Lucrările pe DJ 750 C, cunoscut drept Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor, continuă în ritm alert, iar miercuri, 11 noiembrie 2026, a început turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul cel mai spectaculos, de la Primăria Râmeț la mănăstire. Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în județul Alba.

Lucrările de asfaltare marchează o nouă etapă în modernizarea drumului județean, care face legătura între Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremț și Teiuș (DN 1). Investiția vizează un traseu de aproximativ 40 de kilometri și este menită să îmbunătățească accesul către localitățile din zonă, dar și către obiectivele turistice și religioase din Munții Apuseni.

,, Așa cum am promis nu cu mult timp în urmă, iată că a venit și vremea în care să punem primul strat de asfalt pe coborârea de pe Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor. Este vorba despre coborârea de la Primăria Râmeț până la mănăstire, cea mai spectaculoasă zonă a drumului.

Sunt foarte mulțumit de modul în care se desfășoară lucrările pe lotul 2. Firma care lucrează aici este una foarte serioasă, foarte puternică și își face treaba foarte bine. Suntem în grafic, iar astăzi am început să turnăm și primul strat de asfalt.

Avem pregătiți 3 km din 6, cât avem pe această coborâre și, bineînțeles, vom continua să pregătim și ceilalți 3, astfel încât să asfaltăm cât mai mult în acest an, asta și în funcție de cât ne va permite vremea.

Am avut și astăzi o discuție cu constructorul, lucrările vor fi finalizate anul viitor, până la sfârșitul anului, dar eu cred ca ambele loturi vor fi finalizate mult mai repede. Se lucrează foarte bine în acest moment și pe lotul 1. Ambele loturi vor fi finalizate, estimăm noi, în toamna anului viitor”, a declarat Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, pentru ziarulunirea.ro.

Lucrările se desfășoară pe ambele loturi ale proiectului, respectiv:

– Lotul 1: Sălciua – Ponor, care traversează o parte importantă a zonei Munților Apuseni;

– Lotul 2: Râmeț – Mănăstirea Râmeț – Stremț – Teiuș (DN 1).

Pe șantier sunt executate lucrări la poduri și podețe, terasamente, consolidări, precum și la structura rutieră, dar și la pregătirea sectoarelor pe care urmează să fie turnat asfaltul.

Cea mai mare investiție în infrastructura județului Alba din acest an

Modernizarea DJ 750 C reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din județul Alba. Proiectul are o valoare de aproximativ 30 de milioane de euro și este finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

Contractul de lucrări a fost semnat în iulie 2025, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna august a aceluiași an. Modernizarea vizează aproximativ 38 de kilometri de drum, împărțiți în două loturi.

Pe lângă refacerea carosabilului, proiectul cuprinde lucrări la poduri, consolidări și amenajarea sistemelor de scurgere a apelor. Sunt prevăzute, de asemenea, piste pentru biciclete, stații de autobuz, amenajarea drumurilor laterale și măsuri pentru creșterea siguranței circulației.

Un drum cu potențial turistic important pentru Munții Apuseni

Dincolo de beneficiile pentru locuitorii comunelor traversate, modernizarea DJ 750 C este considerată o investiție cu un impact important asupra turismului din județul Alba.

Traseul străbate o zonă cu peisaje spectaculoase din Munții Trascău și face legătura între Valea Arieșului și zona Teiușului, trecând prin localități și obiective turistice cu o valoare naturală, istorică și spirituală deosebită.

Mănăstirea Râmeț, Cheile Râmețului, Cheile Geogelului și Vânătările Ponorului sunt doar câteva dintre atracțiile aflate în această zonă. De-a lungul drumului se găsesc și biserici vechi, precum și muzee etnografice care păstrează tradițiile și specificul comunităților din Apuseni.

Prin modernizarea acestui traseu, autoritățile județene urmăresc să faciliteze accesul turiștilor români și străini către aceste obiective și să ofere o nouă oportunitate de dezvoltare economică localităților din zonă.

Turnarea primului strat de asfalt, începută miercuri, 11 noiembrie 2026, reprezintă un pas important pentru transformarea Drumului Mănăstirilor și al Sihaștrilor într-o șosea modernă, care ar putea deveni una dintre cele mai atractive rute turistice din județul Alba.

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