Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, s-a desfășurat la Școlile „Vasile Goldiș” și „Mihai Eminescu” din Alba Iulia!

Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, se desfășoară în școlile din județ, primele două acțiuni, în Alba Iulia!

După ce primele două ediții au fost un real succes pe plan județean, Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, a debutat în această săptămână.

Coordonatorul festivalului este tânărul maestru internațional din Alba Iulia, Mihnea Costachi, multiplu campion naţional şi European de juniori. Adresat elevilor din clasele 0-8, festivalul are ca scop promovarea şahului în rândul copiilor.

Pe data de 10 noiembrie, Școala Gimnazială “Vasile Goldiș” Alba Iulia a fost gazda competiției, reunind la start un număr de 43 de elevi. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – Selegean Zian; locul 2 – Molnar Mihai; locul 3 – Oancea Adrian, iar la clasele 5-8: locul 1 – Rusu Raul-Florin; locul 2 – Mezofii Alexandru-Iulian; locul 3 – Todor Anastasia. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, fiind arbitrat de coordonatorul festivalului, Mihnea Costachi și de doamna profesoară Delia Vîlceanu.

Pe data de 11 noiembrie, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii. Clasele 0-4: locul 1 – Vasilie Denis-Andrei; locul 2 – Câmpean Andrei; locul 3 – Stănilă Raul. Clasele 5-8: locul 1 – Furdui David; locul 2 – Țandea Matei Ștefan; locul 3 – Dan Ioan Lucian. Concursul a fost arbitrat de maestrul internațional Mihnea Costachi și de profesorul coordonator Paul Rahovean. La concurs au participat 45 de elevi.

Festivalul Alba Chess va continua în luna noiembrie cu concursuri programate în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Teiuș și alte localități din județ.

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