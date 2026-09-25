Alexandru Kalanyos, antrenorul ce l-a descoperit pe Stanciu: „Poate vrea să câștige campionatul și cu „U” Cluj!”

Alexandru Kalanyos, antrenorul ce l-a descoperit pe Nicolae Stanciu: „Dacă vine la „U” Cluj, obiectivul e câștigarea campionatului!”

Nicolae Stanciu pare a opta pentru „U” Cluj, după revenirea din China, a finele lunii noiembrie, deși FCSB i-a făcut o propunere superioară financiar!

FCSB şi ”U” Cluj şi-au manifestat public interesul pentru internaţionalul român. Stanciu va pleca de la Dalian la finalul lunii noiembrie, când se termină campionatul în China. Dorinţa de a fi mai aproape de familia stabilită la Alba Iulia va cântări decisiv în alegerea jucătorului.

”U” Cluj are un pre-acord cu Stanciu, însă FCSB a intrat pe fir şi încearcă să-l convingă cu o ofertă superioară.

Primul antrenor al lui Stanciu e convins că fostul său elev va fi unul dintre protagoniştii SuperLigii, indiferent de alegerea sa. Alexandru Kalanyos l-a lansat pe Nicuşor în fotbalul mare de la juniorii Unirii Alba Iulia.

”Nicu e la sufletul meu, asta nu se va schimba niciodată. Nu mai are 18 ani să aibă nevoie de sfaturile mele. Ştiu că, de fiecare dată când a ales ceva, a avut succes. L-au criticat şi când a ales China, şi uite că a ajuns singurul jucător din România cu patru campionate în patru ţări diferite. Lumea spune că va fi înjurat acasă. El e albaiulian, ardelean de-al nostru, nu vor fi probleme la Cluj. Am văzut că vine şi Burcă. Atenţie mare, Universitatea îşi face echipă! Părerea mea e că dacă vine la Cluj obiectivul va fi câştigarea campionatului”, a spus Kalanyos pentru Prima Sport.

Nostradamus de Alba Iulia: ”La 13 ani am declarat că va ajunge unul dintre cei mai buni jucători din România”

Kalanyos crede că ”U” Cluj e favorită în cursa cu FCSB pentru transferul iernii în România.

”Mie îmi pare rău că nu e Unirea în Liga a doua. Eu cred că ar fi venit la Alba Iulia, fără probleme, pentru un proiect ambiţios în liga secundă. Are fetele la grădiniţă aici, la Alba Iulia are tot. Acuma sincer, cât a fost el plecat departe, săracul, zece ani? Fetele îs măricele şi au nevoie de el, nu?

La Cluj e aproape, Cluju-i fruncea acum din toate punctele de vedere. La FCSB a mai fost, a câştigat parcă două campionate. Poate vrea să câştige şi cu Clujul campionatul. Nu v-aţi gândit la asta? Ia să vă gândiţi la asta! E decizia lui. Şi la FCSB ar fi, dar e aici aproape, de la Cluj la Alba faci o oră, o oră şi zece pe autostradă”, spune fostul antrenor al lui Stanciu.

Kalanyos lucrează de 25 de ani cu juniorii din Alba Iulia. Glumeşte şi spune că ar putea face lejer ”o echipă de Liga 1” cu jucătorii pe care i-a pregătit. Pe lângă Stanciu, îi menţionează pe Florin Ilie (Corvinul), Gicu Grozav (ex-Petrolul) sau pe Andrei Mărginean (Dinamo). Antrenorul spune că a fost ”un fel de Nostradamus” pentru traseul lui Stanciu în fotbal.

”A venit la mine la 10 ani. Realmente sclipitor, o tehnică mult peste medie. I-am şi dat încredere. Începeam echipa cu el. Ziceam: jucăm cu Stanciu, restul nu mai contează, hai afară la încălzire! <<Nicule, mă rezolvi?>> <<Vă scot, domnule profesor, staţi liniştit!>>

Era şi a rămas un copil bun, un om tare bun. Dacă un antrenor îl are la suflet, Stanciu îşi dă viaţa pentru el. Dacă simte lucrul ăsta, dă totul pentru tine.

Lovea mingea şi cu stângul şi cu dreptul fără probleme, o ghidona bine. După Ţălnar, fotbalul din Alba nu prea mai avusese nimic extraordinar. Când Nicu avea 13 ani, am declarat în ziarul Unirea că va ajunge unul dintre cei mai valoroşi jucători din România. Nu credea nimeni. Când a apărut pe Giuseppe Meazza, cu Vasluiul lui Porumboiu într-un meci cu Inter, am spus că va ajunge număr 10 şi căpitan al Naţionalei. Şi uite că a ajuns”, a povestit Kalanyos.

Accidentarea care i-a pus pericol cariera: ”Copilul tău e gata, it’s over!”

Stanciu a venit la juniorii Unirii la 10 ani. Făcea naveta din Cricău, o comună aflată la 16 kilometri de Alba Iulia. Şase ani mai târziu a suferit o accidentare care i-a pus în pericol cariera: ruptură de menisc şi ligamente încrucişate la genunchi, într-un meci din Liga a doua la echipa de seniori. Clubul n-a avut bani să-i plătească recuperarea, astfel că Stanciu s-a descurcat pe cont propriu: a făcut exerciţiile acasă, după nişte poze printate de medicul de la Bucureşti, şi folosind ca greutate o pungă de zahăr legată de picior.

”Pe vremea aia nu era ca acum, frumos, elegant, cu robot. Atunci era clasic, cu tăieturi şi toate alea. Toată Alba Iulia urla: no, mă, copilul tău e gata, it’s over, s-a îngrăşat. Vezi de treabă, a revenit, a debutat în Liga 1, a dat pasa aia la Florin Dan cu FCSB, a dat gol, şi după aceea ştiţi parcursul. Avem o legătură specială. Dacă va veni la Cluj va fi iubit, vor fi mai mulţi spectatori la U şi vor face o echipă puternică. E copilul meu de suflet şi-i doresc tot binele din lume”, a încheiat Kalanyos.

Sursa: Prima Sport