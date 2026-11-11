Sport

21 noiembrie 2026 | Crosul Unirii, un nou start, al 57-lea, la Alba Iulia, în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Lucian Dărămuș

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Crosul Unirii, un nou start, al 57-lea, la Alba Iulia, în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, organizează sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 10:00, cea de-a 57-a ediție a Crosului Unirii. Evenimentul se desfășoară în Șanțurile Cetății, startul urmând să fie dat din fața restaurantului Gothic, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii mișcării în aer liber să ia parte la competiție.

Petrecerea Divorțaților

Programul începe la ora 10:00, când, până la 10:45, se distribuie tricourile participanților. La ora 11:00 este dat startul primei curse, pe distanța de 1 km, dedicată copiilor de până la 11 ani inclusiv, fete și băieți. La ora 11:15 pornește cea de-a doua cursă, pe 2,7 km, la care concurează femei și bărbați cu vârste cuprinse între 12 și 90 de ani și peste. Ziua se încheie la ora 12:30 cu festivitatea de premiere.

Pentru ca fiecare participant să alerge în condiții echitabile, organizatorii au stabilit mai multe categorii de vârstă. Cele mai tinere sunt copiii până la 11 ani, urmați de grupele 12-13 ani, 14-15 ani, 16-17 ani și 18-19 ani. Apoi vin categoriile 20-29 ani și 30-34 ani, iar de aici intervalele cresc din cinci în cinci ani, până la 90-94 de ani, de la 35-39 ani la 85-89 ani.

Crosul Unirii adună an de an la start generații diferite, de la cei mai mici alergători până la cei mai experimentați, într-o sărbătoare a sportului desfășurată în Cetatea Alba Carolina.

foto reprezentativă: arhivă

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