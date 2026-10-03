Curier Județean

Video | Incident rutier grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său și a intrat într-o mașină parcată, avariind-o

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Incident grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său și a intrat într-o mașină parcată, avariind-o

Un incident rutier grav s-a produs în după amiaza zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Lunca Mureșului.

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Potrivit surselor ziarulunirea.ro, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Lunca Mureșului, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a deplasat cu bicicleta alături de tatăl său.

Acestuia i-ar fi sărit lanțul bicicletei, moment în care a pierdut controlul și a intrat într-un autoturism staționat regulamentar pe marginea drumului, avariindu-l.

În urma incidentului, tânărul a suferit răni la bărbie.

La fața locului s-au deplasat echipaje de Ambulanță și de la Poliția Rutieră.

Conform precizărilor făcute de IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro, tânărul va fi sancționat contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

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