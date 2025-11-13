VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții

Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții

Continuă cercetările în cazul bărbatului găsit decedat marți seara într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Polițiștii au deschis dosar penal, în prezent fiind solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții.

Potrivit informațiilor ziarulunirea.ro, în urma efectuării necropsiei, în cazul bărbatului găsit decedat, rezultatele preliminare nu au relevat cauza morții, fiind solicitate analize toxicologice, în vederea stabilirii acesteia.

În după-amiaza zilei de 11 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, dintr-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din municipiu, se simte miros de gaz.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, însoțiți de reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, în interiorul apartamentului, fiind găsită o persoană decedată, care prezenta urme de putrefacție, mai exact un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma examinării sumare a cadavrului, nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

