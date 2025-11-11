TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș. Miros de gaz pe casa scării
TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș. Miros de gaz pe casa scării
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit de urgență marți seara pentru asigurarea măsurilor specifice în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș.
Este vorba despre un apel prin SNUAU 112 prin care este sezisat un miros de gaz pe casa scării unui bloc.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
UPDATE: A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului. La locul evenimentului se deplasează și un echipaj din partea DelgazGrid.
De asemenea, în urma recunoașterii în teren, în interiorul unui apartament a fost găsită o persoană decedată.
Se lucrează pentru ventilarea apartamentului si a casei scării de bloc.
