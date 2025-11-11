VIDEO | Albaiulian de 46 de ani, găsit DECEDAT în locuință, după ce vecinii au semnalat miros de gaz pe casa scării: Cum s-a desfășurat intervenția

Albaiulian de 46 de ani, găsit DECEDAT în locuință, după ce vecinii au semnalat miros de gaz pe casa scării: Cum s-a desfășurat intervenția

Un albaiulian de 46 de ani a fost găsit decedat marți sera, într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Pompierii și polițiștii au intervenit la fața locului după ce locatarii blocului au semnalat miros de gaz pe casa scării.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 11 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, dintr-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din municipiu, se simte miros de gaz.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, însoțiți de reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, în interiorul apartamentului, fiind găsită o persoană decedată, care prezenta urme de putrefacție.

În urma examinării sumare a cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

​Reprezentanții ISU Alba au transmis că intervenția a fost inițiată ca urmare a unui apel primit prin SNUAU 112, care semnala posibila prezență a unui miros puternic de gaz pe casa scării unui bloc de locuințe la adresa mai sus menționată.

​

Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (SMURD), iar la fața locului s-a deplasat și un echipaj specializat din partea companiei de distribuție DelgazGrid.

​La sosirea echipajelor, cetățenii luaseră deja măsura preventivă de a opri alimentarea cu gaz a apartamentului de unde se presupunea că provine mirosul respectiv.

În timpul recunoașterii efectuate de către pompieri, în interiorul apartamentului, a fost descoperită o persoană decedată, de sex masculin, cu vârsta de 46 de ani.

Echipajul DelgazGrid a efectuat măsurători atât în apartamentul în cauză, cât și pe casa scării nefiind înregistrate scăpări de gaze.

Pompierii militari au acționat conform procedurilor specifice pentru ventilarea spațiilor (apartament și casă a scării) pentru eliminarea oricărui risc.

​

​La finalizarea intervenției, echipajele DelgazGrid au efectuat măsurători suplimentare detaliate la intrările țevilor de alimentare ale fiecărui apartament de pe casa scării. Aceste verificări au indicat totuși o scăpare minoră (posibil por) la una dintre conductele de intrare a unui apartament, aflate intre etajele 3 și 4.

Ca urmare, pentru eliminarea oricărui risc, echipa DelgazGrid a luat decizia de a sigila coloana principală de gaz la intrarea în bloc, până la remedierea completă a situației.

​Cauza decesului bărbatului va fi stabilită de către organele abilitate, în urma examinării medico-legale.

​ISU Alba reamintește cetățenilor importanța de a apela imediat numărul de urgență 112 la sesizarea oricărui miros de gaz și de a lua măsuri minime de siguranță, precum întreruperea alimentării, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI