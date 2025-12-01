VIDEO | Diana Șoșoacă, marș în Cetatea Alba Carolina: A ținut o cruce pe tot parcursul marșului. Va organiza o conferință națională după paradă
Diana Șoșoacă, marș în Cetatea Alba Carolina: A ținut o cruce pe tot parcursul marșului. Va organiza o conferință națională după paradă
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a organizat un marș, alături de simpatizanții ei, prin cetatea Alba Carolina. A ținut o cruce în brațe pe toată perioada marșului. Urmează să participe, după paradă, la o conferință națională la Alba Iulia.
Citește și: LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie
Evenimentul președintei SOS România completează tabloul suveranist din Orașul Unirii, după ce Călin Georgescu și George Simion au participat astăzi în evenimente separate, alături de simpatizanții lor, în zone diferite ale orașului.
Conferința urmează să aibă loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. Diana Șoșoacă a programat conferința națională după ce parada militară de 1 Decembrie de la Alba Iulia o să se termine, astfel, bucurându-se de o atenție mai mare din partea simpatizanților sau a persoanelor interesate de eveniment.
Citește și: VIDEO | Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României
Astfel, Alba Iulia a fost ,,acoperită” în ,,sos suveranist” de 1 Decembrie 2025, pe tot parcursul zilei, în oraș fiind prezente cele mai importante persoane din această sferă.
Material în curs de actualizare…
