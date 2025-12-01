VIDEO | Diana Șoșoacă, marș în Cetatea Alba Carolina: A ținut o cruce pe tot parcursul marșului. Va organiza o conferință națională după paradă

Diana Șoșoacă, marș în Cetatea Alba Carolina: A ținut o cruce pe tot parcursul marșului. Va organiza o conferință națională după paradă

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a organizat un marș, alături de simpatizanții ei, prin cetatea Alba Carolina. A ținut o cruce în brațe pe toată perioada marșului. Urmează să participe, după paradă, la o conferință națională la Alba Iulia.

Evenimentul președintei SOS România completează tabloul suveranist din Orașul Unirii, după ce Călin Georgescu și George Simion au participat astăzi în evenimente separate, alături de simpatizanții lor, în zone diferite ale orașului.

Conferința urmează să aibă loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. Diana Șoșoacă a programat conferința națională după ce parada militară de 1 Decembrie de la Alba Iulia o să se termine, astfel, bucurându-se de o atenție mai mare din partea simpatizanților sau a persoanelor interesate de eveniment.

Astfel, Alba Iulia a fost ,,acoperită” în ,,sos suveranist” de 1 Decembrie 2025, pe tot parcursul zilei, în oraș fiind prezente cele mai importante persoane din această sferă.

Material în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI