Ştirea zilei

Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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ALBA FEST 2026

Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere

Un tânăr de 27 de ani din Blaj a sustras o mașină din curtea locuinței unui bărbat din Mogoș. Polițiștii l-au prins în timp ce se deplasau la locul faptei. 

În urma verificărilor, aceștia au constat că era băut și nu avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iunie 2026, în jurul orei 13.00, polițiștii Postului de Poliție Mogoș au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din comuna Mogoș, cu privire la faptul că autoturismul său a fost sustras, din curtea locuinței. 

Pe parcursul deplasării spre locuința bărbatului, polițiștii au observat pe DC 151, autoturismul în cauză și au procedat la oprirea acestuia.

Autoturismul era condus de către un tânăr de 27 ani, din municipiul Blaj.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule. 

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Față de tânărul de 27 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 

În cursul zilei de azi, 13 iunie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale. 

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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