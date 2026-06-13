Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unui episod relatat de Financial Times, în care un raport KPMG despre inteligența artificială ridică semne de întrebare după ce mai multe companii invocate în document au negat informațiile prezentate.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este:

În timp ce ieri toată planeta era cu ochii pe SpaceX, pe listarea istorică la bursă și pe noile recorduri ale lui Elon Musk, mie cea mai tare veste a săptămânii mi se pare cea de pe prima pagină din Financial Times. Cei de la KPMG au publicat un raport despre cum adoptă marile companii Inteligența Artificială.

Au dat și exemple concrete de firme:

Agenți AI care revoluționează sistemul financiar;

Sisteme AI care optimizează transporturile;

Agenți AI care fac minuni în serviciile medicale.

Sună excelent, nu? Viitorul e aici. Doar că jurnaliștii de la Financial Times au pus mâna pe telefon și au sunat companiile menționate în raport pentru confirmare. Să vezi surpriză:

Companiile respective au negat complet informațiile. Habar n-aveau despre ce e vorba în raport. Se pare că raportul KPMG a fost generat… ați ghicit, tot de un AI. Care a suferit de „halucinații” severe. Se zice că AI-ul va evolua până când va deveni exact ca oamenii. Ei bine, se pare ca AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane Când trebuie să se laude, va băga din top. Când va face o boacănă, nu va recunoaște niciodată. Va da vina pe erori de sistem, pe prompt, pe doamna de la curățenie ca l-a scos din priza etc.

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