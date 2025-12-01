LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie

La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie

Călin Georgescu a sosit la Alba Iulia în dimineața zilei de 1 Decembrie, fiind întâmpinat de sute de simpatizanți care l-au întâmpinat cu pâine și sare.

Fostul candidat la președinția României a ajuns în Parcul Unirii puțin după ora 9.00, fiind întâmpinat de sute de susținători, înaintând cu greu prin mulțime.

Un moment tensionat a avut loc imediat după ce Gerogescu a coborât din mașină, când un bărbat i-a strigat „Marș la Moscova!” Acesta a fost imediat îndepărtat de susținătorii suveranistului, care și-a continuat drumul spre Monumentul Unirii.

Ajuns la Monument, Călin Georgescu și-a început discursul printr-o rugăciune, îndemnându-i pe toți cei prezenți să rostească împreună cu el ,,Tatăl nostru”.

În momentul discursului zeci de simpatizanți l-au întâmpinat pe Călin Georgescu scandând „Libertate! Libertate!”

„Să ne ridicăm! Să ne ridicăm! Să fim uniți împreună! Sus steagurile! Sus inimile! Destinul este în mâinele noastre! Trăiască România liberă!” – a spus Călin Georgescu, în timp ce oamenii fluturau steaguri tricolore și îl aplaudau.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI