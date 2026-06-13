FOTO | Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupă, o voce puternică”

Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupa, o voce puternică”

Compact Paul Ciuci a publicat un mesaj după concertul de vineri, 12 iunie 2026, de pe scena AlbaFest 2026.

Artistul a vorbit despre ploaia de la începutul concertului dar și de superbul curcubeu care a apărut după. El a mai transmis că trupa și publicul au format împreună o ,,voce puternică”. Textul integral publicat de Compact Paul Ciuci este următorul:

,,Alba Iulia! A început cu o ploaie ușoară de vară iar când am intrat pe scenă în prima

jumătate de oră a apărut un curcubeu superb și ploaia s-a oprit. Am fost cu toții și public și trupa, o voce puternică și totul s-a auzit tare și clar. Vă mulțumim oameni faini și prieteni din Alba Iulia.”, a scris Paul Ciuci Compact.

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