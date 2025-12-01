VIDEO | Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României

Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României

Ziua de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a debutat cu Marşul Unirii, de la ora 08:00, cu pornire de la gara feroviară. La evenimentul organizat de George Simion participă oameni din toate colțurile țării, din stânga și din dreapta Prutului, dar și participanți din Diaspora.

Anul acesta traseul evenimentului se desfășoară pe un alt traseu decât cel obișnuit, cauza principală fiind lucrările la Poarta a III-a, locul pe unde ar fi trebuit să între participanții la marș, în Cetate. Accesul prin zonă se face printr-o intrare foarte mică, fiind practic imposibil să asigure trecerea celor aproximativ 2.000 de oameni care și-au anunțat prezența.

Astfel, Marșul Unirii de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională – are loc între orele 8.00-12.00, cu plecare din Gara Alba Iulia, pe Bulevardul Ferdinand, strada Mihai Viteazul, Obelisc, urmând ca cei prezenți să o ia la dreapta pe lângă Pub 13, terenurile de tenis, Ryma, Grădina Japoneză. Ieșirea din șanțurile Cetății se va face în zona Dante, iar Marșul va continua spre Parcul Unirii, până în zona Monumentului Unirii.

La ora 9.00, participanții la marș ar fi urmat să se întâlnească și cu Călin Georgescu și susținătorii acestuia în zona Obelix, dar pentru că organizatorii marșului nu au dorit ca evenimentele să se desfășoare împreună, autoritățile au mutat evenimentul lui Georgescu la Monumentul Unirii, unde a primit autorizație pentru desfășurarea între orele 8:00 și 11:00.

