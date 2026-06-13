Curier Județean

FOTO | Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

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ALBA FEST 2026

Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026

Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, Oprea Roxana Maria și Zaharia Sînziana Alexandra, au reușit să obțină Premiul I la Concursul național interdisciplinar „Societatea românească – societate europeană”, ediția 2026.

Ele au participat în cadrul Secțiunii D.2.4 – Concurs de creație literară, poezie în limba franceză. Doamna profesor coordonator Săsărman Georgeta Adriana a fost coordonatorul celor două tinere. 

Liceul Teoretic Teiuș a publicat următorul mesaj despre reușita celor două tinere: 

,,Avem o veste extraordinară care ne umple inimile de bucurie! Elevele noastre, Oprea Roxana Maria și Zaharia Sînziana Alexandra, au obținut PREMIUL I la prestigiosul Concurs național interdisciplinar „Societatea românească – societate europeană”, ediția 2026!

Acestea au strălucit în cadrul Secțiunii D.2.4 – Concurs de creație literară (poezie în limba franceză), demonstrând nu doar un talent literar deosebit, ci și o sensibilitate aparte exprimată în limba lui Voltaire.

În spatele acestui rezultat de excepție se află multă muncă și un ghidaj de excepție. Felicitări alese doamnei profesor coordonator Săsărman Georgeta Adriana pentru dedicare, profesionalism și pentru că a știut să cultive frumosul în inimile tinerelor noastre competitoare!

Evenimentul, organizat de Centrul de Excelență Alba, a reunit minți strălucite și creative, făcând ca performanța fetelor de la Liceul Teoretic Teiuș să fie cu atât mai valoroasă.

Felicitări, Roxana și Sînziana! Ne-ați demonstrat încă o dată că prin pasiune, perseverență și multă muncă, excelența nu are granițe. Suntem extrem de mândri de voi!”

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