FOTO | Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026
Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026
Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, Oprea Roxana Maria și Zaharia Sînziana Alexandra, au reușit să obțină Premiul I la Concursul național interdisciplinar „Societatea românească – societate europeană”, ediția 2026.
Ele au participat în cadrul Secțiunii D.2.4 – Concurs de creație literară, poezie în limba franceză. Doamna profesor coordonator Săsărman Georgeta Adriana a fost coordonatorul celor două tinere.
Liceul Teoretic Teiuș a publicat următorul mesaj despre reușita celor două tinere:
,,Avem o veste extraordinară care ne umple inimile de bucurie! Elevele noastre, Oprea Roxana Maria și Zaharia Sînziana Alexandra, au obținut PREMIUL I la prestigiosul Concurs național interdisciplinar „Societatea românească – societate europeană”, ediția 2026!
Acestea au strălucit în cadrul Secțiunii D.2.4 – Concurs de creație literară (poezie în limba franceză), demonstrând nu doar un talent literar deosebit, ci și o sensibilitate aparte exprimată în limba lui Voltaire.
În spatele acestui rezultat de excepție se află multă muncă și un ghidaj de excepție. Felicitări alese doamnei profesor coordonator Săsărman Georgeta Adriana pentru dedicare, profesionalism și pentru că a știut să cultive frumosul în inimile tinerelor noastre competitoare!
Evenimentul, organizat de Centrul de Excelență Alba, a reunit minți strălucite și creative, făcând ca performanța fetelor de la Liceul Teoretic Teiuș să fie cu atât mai valoroasă.
Felicitări, Roxana și Sînziana! Ne-ați demonstrat încă o dată că prin pasiune, perseverență și multă muncă, excelența nu are granițe. Suntem extrem de mândri de voi!”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea Un bărbat din județul Alba va fi judecat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de peste trei […]
VIDEO | Cât costă o tură cu roata panoramică de la AlbaFest 2026: Câți bani trebuie să scoată din buzunar albaiulienii pentru a vedea Piața Cetății de la 30 de metri
Cât costă o tură cu roata panoramică de la AlbaFest 2026: Câți bani trebuie să scoată din buzunar albaiulienii pentru a vedea Piața Cetății de la 30 de metri În acest weekend, 13-14 iunie 2026, Alba Iulia devine punctul de atracție pentru iubitorii de muzică, odată cu desfășurarea AlbaFest 2026. Spectatorii sunt așteptați în Piața […]
14 iunie 2026 | Seară de vară cu Fanfara Petrești: Două concerte în aer liber la Sebeș
Seară de vară cu Fanfara Petrești: Două concerte în aer liber la Sebeș Fanfara Petrești va susține sâmbătă, 14 iunie, două concerte în aer liber la Sebeș și Petrești, invitând locuitorii să se bucure de o seară de vară în acorduri muzicale. Primul concert va avea loc de la ora 19:00, în Parcul Tineretului din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani și finalizează o nouă fabrică de peste 10 milioane de euro la Ciugud
Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani și finalizează o nouă fabrică de peste...
Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane”
Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane” Economistul Radu Georgescu atrage atenția...
Știrea Zilei
FOTO | Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupă, o voce puternică”
Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupa, o voce puternică” Compact...
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au...
Curier Județean
FOTO | Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026
Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea Un...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...