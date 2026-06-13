VIDEO | Cât costă o tură cu roata panoramică de la AlbaFest 2026: Câți bani trebuie să scoată din buzunar albaiulienii pentru a vedea Piața Cetății de la 30 de metri

Cât costă o tură cu roata panoramică de la AlbaFest 2026: Câți bani trebuie să scoată din buzunar albaiulienii pentru a vedea Piața Cetății de la 30 de metri

În acest weekend, 13-14 iunie 2026, Alba Iulia devine punctul de atracție pentru iubitorii de muzică, odată cu desfășurarea AlbaFest 2026.

Spectatorii sunt așteptați în Piața Cetății, unde vor avea parte de concerte de top din partea celor mai în vogă artiști de muzică din România.

Pe lângă numele consacrate care vor urca pe scena din Piața Cetății, una dintre cele mai importante atracții se numără nelipsita roată panoramică.

Cât costă să o tură în roata panoramică de la AlbaFest 2026:

Roata panoramică de la AlbaFest 2026 are o înălțime de 30 de metri și o capacitate de 72 de locuri.

Albaiulienii trebuie să plătească suma de 30 de lei pentru o tură care durează aproximativ 4-5 minute.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI