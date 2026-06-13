Curier Județean

Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din județul Alba va fi judecat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de peste trei ori mai mare decât limita penală.

Judecătoria Blaj a decis, miercuri, 10 iunie 2026, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, că dosarul a fost întocmit legal și că procesul poate începe.

Potrivit documentelor aflate la dosar, incidentul s-a produs în noaptea de 26 mai 2025, în jurul orei 00:05, pe drumul județean DJ 107, pe raza comunei Jidvei. Bărbatul conducea un autoturism Volkswagen când, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul direcției, iar mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, impactul a atras atenția polițiștilor, care au constatat că șoferul prezenta semne evidente ale consumului de alcool.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a determinat transportarea acestuia la spital pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatele analizelor medico-legale au confirmat o stare avansată de intoxicație alcoolică. Prima probă de sânge, recoltată la ora 01:00, a evidențiat o alcoolemie de 1,62 g/l alcool pur în sânge, iar cea de-a doua, recoltată o oră mai târziu, a indicat 1,47 g/l.

În urma cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută de articolul 336 alineatul 1 din Codul Penal. Dosarul a intrat în procedura de cameră preliminară, etapă în care judecătorul verifică legalitatea urmăririi penale, a probelor și a rechizitoriului înainte de începerea efectivă a judecății.

Magistratul a constatat că inculpatul a fost informat în mod legal cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa și că a avut la dispoziție termenul legal pentru a formula obiecții sau excepții. Acesta nu a contestat actele de urmărire penală, iar judecătorul nu a identificat din oficiu nicio neregularitate care să impună anularea unor probe sau retrimiterea dosarului la parchet.

Instanța a analizat întregul material probator administrat în faza de urmărire penală, inclusiv declarațiile inculpatului și ale martorilor, rezultatele testării cu aparatul Dräger, documentele medicale privind recoltarea probelor biologice și buletinele de analiză toxicologică emise de Serviciul de Medicină Legală. Concluzia magistratului a fost că toate probele au fost obținute cu respectarea dispozițiilor procedurale și că nu există motive pentru excluderea lor.

De asemenea, judecătorul a verificat competența organelor de cercetare penală și a instanței sesizate, apreciind că atât poliția și procurorii care au instrumentat cazul, cât și Judecătoria competentă au acționat în limitele prevăzute de lege.

Prin încheierea pronunțată la 10 iunie 2026, instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a tuturor actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății. Astfel, dosarul intră în faza de fond, unde vor fi analizate circumstanțele concrete ale faptei și eventualele împrejurări care ar putea influența soluția finală.

Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului este pedepsită de Codul Penal cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, atunci când alcoolemia depășește pragul de 0,80 g/l alcool pur în sânge. În cazul de față, valorile constatate de medicii legiști depășesc semnificativ această limită, aspect care va reprezenta unul dintre elementele centrale ale procesului ce urmează să se desfășoare în instanță.

Hotărârea din camera preliminară poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare, însă, în lipsa unei eventuale modificări, procesul penal va continua cu judecarea pe fond a cauzei.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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