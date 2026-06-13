Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani și finalizează o nouă fabrică de peste 10 milioane de euro la Ciugud

Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani, iar în 2026 planifică finalizarea unei noi fabrici de peste 10 milioane de euro în județ.

Transilvania Nuts, unul dintre cei mai importanți procesatori de nuci din România, controlat de antreprenorii Levente Bara și Alexandru Chiric, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 152 milioane de lei (peste 30 milioane de euro), în creștere cu 37% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

În pofida avansului veniturilor, profitul net al companiei s-a redus la 2,3 milioane de lei în 2025, comparativ cu 4 milioane de lei în anul anterior. În schimb, numărul angajaților a continuat să crească, depășind pragul de 130 de salariați, scrie zf.ro.

Unul dintre principalele proiecte aflate în derulare este construcția unei noi fabrici în comuna Ciugud, județul Alba, amplasată în vecinătatea unității deja existente. Investiția, estimată la peste 10 milioane de euro, urmează să fie finalizată în cursul acestui an.

Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Levente Bara, aproximativ 65% din valoarea proiectului este acoperită prin fonduri europene.

Transilvania Nuts a inaugurat prima sa fabrică în 2019 și procesează anual circa 10.000 de tone de nuci, consolidându-și poziția pe piața locală și internațională de profil.

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