Actualitate

Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani și finalizează o nouă fabrică de peste 10 milioane de euro la Ciugud

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ALBA FEST 2026

Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani și finalizează o nouă fabrică de peste 10 milioane de euro la Ciugud

Transilvania Nuts, procesatorul de nuci din Alba, și-a triplat afacerile în cinci ani, iar în 2026 planifică finalizarea unei noi fabrici de peste 10 milioane de euro în județ.

Transilvania Nuts, unul dintre cei mai importanți procesatori de nuci din România, controlat de antreprenorii Levente Bara și Alexandru Chiric, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 152 milioane de lei (peste 30 milioane de euro), în creștere cu 37% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

În pofida avansului veniturilor, profitul net al companiei s-a redus la 2,3 milioane de lei în 2025, comparativ cu 4 milioane de lei în anul anterior. În schimb, numărul angajaților a continuat să crească, depășind pragul de 130 de salariați, scrie zf.ro.

Unul dintre principalele proiecte aflate în derulare este construcția unei noi fabrici în comuna Ciugud, județul Alba, amplasată în vecinătatea unității deja existente. Investiția, estimată la peste 10 milioane de euro, urmează să fie finalizată în cursul acestui an.

Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Levente Bara, aproximativ 65% din valoarea proiectului este acoperită prin fonduri europene.

Transilvania Nuts a inaugurat prima sa fabrică în 2019 și procesează anual circa 10.000 de tone de nuci, consolidându-și poziția pe piața locală și internațională de profil.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 iunie 2026

De

Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane”  Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unui episod relatat de Financial Times, în care un raport KPMG despre inteligența artificială ridică semne de întrebare după ce mai multe companii invocate în document au negat informațiile prezentate. Textul integral publicat de […]

Citește mai mult

Actualitate

Închisoare până la 5 ani pentru șefii de instituții care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi – PROIECT

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 iunie 2026

De

Închisoare până la 5 ani pentru șefii de instituții care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi – PROIECT Un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru conducătorii instituțiilor publice care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, a fost depus de Parlamentari USR.  Inițiativa este semnată de deputații și senatorii USR Oana […]

Citește mai mult

Actualitate

Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate să crească în acest an cu 0,5% față de 2025: Ce spune CNSP

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 iunie 2026

De

Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate să crească în acest an cu 0,5% față de 2025: Ce spune CNSP Producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate să crească în acest an cu 0,5% față de 2025, urmând să continue pe un trend ușor ascendent în următorii trei ani, […]

Citește mai mult