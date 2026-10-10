Sport

Video: CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă în Seria 7

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Poli 2 Timișoara în Liga 3, formație pregătită de Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii în anul primei promovări în Divizia A, 2003. „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă

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Petrecerea Divorțaților

Gruparea albaiuliană urcă pe prima poziție a ierarhiei, după etapa a opta, dacă se va impune, indiferent de scor, pe „Cetate”, la egalitate cu CIL Blaj, care a pierdut puncte acasă cu CSU Alba Iulia.

Elevii lui Pustai au 3 victorii la rând și 17-0 golaveraj în respectivele întâlniri

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