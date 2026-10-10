Video: CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă
CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă în Seria 7
CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Poli 2 Timișoara în Liga 3, formație pregătită de Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii în anul primei promovări în Divizia A, 2003. „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă
Citește și: Foto: CSM Unirea Alba Iulia, cea mai cosmopolită formație din Seria 7! Sub comanda lui Pustai, 7 stranieri, record pentru istoria recentă a „alb-negrilor”
Gruparea albaiuliană urcă pe prima poziție a ierarhiei, după etapa a opta, dacă se va impune, indiferent de scor, pe „Cetate”, la egalitate cu CIL Blaj, care a pierdut puncte acasă cu CSU Alba Iulia.
Elevii lui Pustai au 3 victorii la rând și 17-0 golaveraj în respectivele întâlniri
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga AJF, etapa a 7-a: CSM Sebeș, a patra victorie consecutivă! Remiză la Aiud, în așteptarea derby-ului Industria Galda – Viitorul Sântimbru
SuperLiga AJF, etapa a 7-a: CSM Sebeș, a patra victorie consecutivă, 1-0 la Ocna Mureș! Remiză la Aiud, în așteptarea derby-ului Industria Galda – Viitorul Sântimbru SuperLiga AJF, etapa a 7-a: derby-ul Industria Galda – Viitorul Santimbru, este la ora 16.00, iar momentan CSM Sebeș a urcat pe prima poziție! Citește și: Video: SuperLiga AJF, […]
Marcel Domșa, singurul fotbalist din Alba prezent la EMF Euro Business Cup 2026 | Echipierul Viitorului Sântimbru, MVP la competiția din Antalya
Marcel Domșa, singurul fotbalist din Alba prezent la EMF Euro Business Cup 2026 | Echipierul Viitorulul Sântimbru, MVP la competiția din Antalya Fotbalistul legitimat la Viitorul Sântimbru, campioana ediției trecute în Superliga Alba, a primit trofeul pentru MVP-ul întâlnirii, în confruntarea cu B𝗖 𝗠𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗱𝗰𝗼𝗻𝗯𝗮𝗻𝗸 𝗦𝗔, când a înscris două goluri. Marcel Domșa, atacantul din Teiuș, […]
Foto: Penitenciarul Aiud a câștigat „Cupa Prieteniei” la minifotbal, Daniel Bucur – cel mai bun jucător
Penitenciarul Aiud a câștigat „Cupa Prieteniei” la minifotbal, Daniel Bucur – cel mai bun jucător | Opt participante, pe podium ISU Alba și Batalionul 136 Geniu Apulum Echipa care a reprezentat Penitenciarul Aiud a câștigat Cupa Prieteniei, un turneu de minifotbal, iar Daniel Bucur, din formația învingătoare, a fost desemnat cel mai bun jucător. Turneul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână...
Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h
Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de...
Știrea Zilei
Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele,...
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează Platforma Stop Rasism –...
Curier Județean
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...