Video: CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă

CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara în Liga 3 | „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă în Seria 7

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Poli 2 Timișoara în Liga 3, formație pregătită de Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii în anul primei promovări în Divizia A, 2003. „Alb-negrii” atacă fotoliul de lider și a patra victorie consecutivă

Gruparea albaiuliană urcă pe prima poziție a ierarhiei, după etapa a opta, dacă se va impune, indiferent de scor, pe „Cetate”, la egalitate cu CIL Blaj, care a pierdut puncte acasă cu CSU Alba Iulia.

Elevii lui Pustai au 3 victorii la rând și 17-0 golaveraj în respectivele întâlniri

Secțiune Știri sub articolul principal