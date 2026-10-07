Foto: CSM Unirea Alba Iulia, cea mai cosmopolită formație din Seria 7! Sub comanda lui Pustai, 7 stranieri, record pentru istoria recentă a „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia, cea mai cosmopolită divizionară terță din Seria 7! Sub comanda lui Pustai, 7 stranieri, record pentru istoria recentă a „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia a devenit cea mai cosmopolită componentă a Seriei 7 din eșalonul terț, asta pe lângă recordul celor 26 de transferuri realizate în acest sezon, achiziții coroborate cu 24 de plecări!
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Astfel, în efectivul pretendentei la Liga 2 sunt 7 jucători stranieri, un record pentru istoria recentă a „alb-negrilor” în ultimul deceniu, mai precis de la revenirea, la cerere, în eșalonul terț, în urmă cu un an. În perioada mai sus amintită au fost puține cazuri de stranieri în tricoul Unirii, exemplele fiind, într-o ordine relativă, nigerianul Oluwaseun Agbomoniyi, algerianul Adnan Benkirat, sau spaniolii Samuel Mandangi și Joaquin Bordonado, și-l mai pomenim pe exoticul portar Joseph Kelachukwu, așa pentru întregirea unei liste sumare.
*11 stranieri în Alba, 7 în „Cetate”
Acum, la aproape 4 luni de la implicarea cuplului Bogdan Apostu-Cristian Pustai, sunt 7 nume de jucători de altă naționalitate în efectiv, odată cu debutul congolezului Kule Mbombo. La nivelul „stranierilor”, sunt legitimați 11 fotbaliști la echipele din Alba, cei mai mulți la CSM Unirea Alba Iulia – 7, doi la Metalurgistul Cugir și câte unul câte unul la celelalte două. Respectivii fotbaliști provin din Brazilia și Nigeria – câte doi, Iordania, Argentina, Maroc, Coasta de Fildeș, RD Congo, Ucraina și Ghana. La CIL Blaj este Francesco Gallini (26 ani, atacant, argentinian-italian), iar portarul Bogdan Checicheș are și cetățenie italiană. La Metalurgistul sunt Igor Lyubahsov (22 ani, fundaș, Ucraina), Wilson Igwe (23 ani, fundaș, Nigeria), iar Kiraly are și cetățenie maghiară. CS Universitar se bazează pe vârful palestinian Riad Adawi (24 ani).
*De la.. samba la rumba congoleză…
În ordine: Abdoulaye Niakaté (26 de ani, fundaș, Coasta de Fildeș), Amine Ghazoini (25 ani, fundaș, marocano-italian), brazilienii Gabriel Tonini (30 ani, mijlocaș, și cetățenie italiană) și Wiliam Cordeiro (33 ani, aripă stânga), Peter Amidu Acquah (20 ani, aripă, Ghana), Victor Oluwadare Ayeni (19 ani, Nigeria, atacant, aripă) și Kule Mbombo (30 ani, vârf, Congo DR și Kenya), în plus Ondreykovicz are și cetățenia cehă. Ayeni este golgheterul Unirii Alba Iulia, cu 5 reușite în două partide, Cordeiro a marcat și el (cu Unirea Sântana), remarcându-se în mod negativ cu eliminarea de la Blaj și penalty-ul ratat la Cugir), iar titulari cerți sunt Niakate și Ghazoini, iar Tonini cochetează cu formula de start.
*Au fost 9 în Liga 1!
Ca o comparație, la ultima prezență în elită, în stagiunea 2009/2010, pentru Unirea Alba Iulia au jucat 9 stranieri, după cum urmează: Josib Bonacin (Croația), Vitor Freitas Vitinha (Portugalia), Rade Veljovic (Serbia), Nikola Vujadinovic (Muntenegru), Jonhes Elias Pinto (Brazilia), Enzo Bruno (Argentina), Andre Galiassi de Souza (Brazilia), Patrick Kanyuka (Anglia/RD Congo), Nemanja Jovanovic (Serbia), plus antrenorul Blaž Slišković (Bosnia), tot în acea perioadă fiind, printre alții, Bojan Djordjevic (Serbia) sau ivorianul Lamine Camara, în efectivul promovării!
Foto: CSM Unirea Alba Iulia și arhivă
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